Північна Корея, ймовірно, розробляє одну або дві міжконтинентальні балістичні ракети.

Про це пише «Washington Post», посилаючись на джерела, знайомі з даними американської розвідки.

Судячи з супутниковим знімкам, розробка ракет ведеться на виробничому комплексі неподалік від Пхеньяну, де виробляли ракети для попередніх запусків.

У свою чергу агентство «Reuters», посилаючись на одного з американських чиновників, зазначає, що невідомо, на якій стадії знаходиться розробка.

Як відомо, минулого місяця в Сінгапурі відбулася історична встречапрезидента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. За підсумками переговорів лідери двох держав підписали документ про прихильність повної денуклеаризації Корейського півострова. Однак угода піддалося критиці багатьох експертів за відсутність в ньому детально прописаних умов того, коли і як саме Пхеньян має намір почати згортати свою ядерну програму.

Нагадаємо, що раніше Трамп заявив про поліпшення відносин з Пхеньяном і зазначив, що КНДР вже дев’ять місяців не проводить ядерних випробувань.