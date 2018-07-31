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Політкоректність: пастка примітивності

31.07.2018

Политкорректность: ловушка примитивности

Політична коректність від власне політики формально далека. Точний переклад терміна Politically Correct«відповідність встановленим правилам». На відміну від законодавчих правил, норми політкоректності визначаються «на око» вузьким колом маловідомих осіб. Більш того, поява терміна має саркастичну природу і пародіює Party Correct «відповідність партійними правилами». В Америці 70-х років минулого століття таким чином висміювали жорсткий диктат комуністичної ідеології в країнах соціалістичного блоку.

Після припинення «холодної війни» Politically Correct сама перетворилася на жорстку, догматичну і безальтернативну ідеологію – якісно наростивши ореол свого впливу та прагнучи спростити соціум, людину і закон. До стану односкладових і заздалегідь відомих відповідей. Критика даного явища на демократичному і толерантному Заході настільки ж рідкісна, як і острівці комуністичної реальності.

Спочатку політкоректність зводилася до коректурі термінів. Образливі, образливі і навіть сумнівні слова просто вилучали з ужитку. Їх замінювали словами доброзичливими, нейтральними та позитивними.
Ідея прямого зв’язку мови і мислення висунута ще в XIX столітті, вона приваблива своєю простотою і строгістю:

«Давайте заборонимо бридкі слова і люди перестануть робити гидоти!»

Дана теорія давно розгромлена з наукової та практичної точок зору, але у соціальній інженерії шанується за істину в останній інстанції…

Захист національних меншин і гноблених рас, жіночого рівноправності і атеїзму, осіб з обмеженими фізичними можливостями та/або з безмежним сексуальним своєрідністю цілком обгрунтована. Вона виглядає зрозумілою, очевидною і легкореализуемой.

Замінимо «Negroes» на «African Americans», «Merry Christmas» на «Happy Holidays», «зміну статі» на «трансгендерный перехід» і т. д. І нехай ніхто не піде скривдженим. Тим більше коли райдужні ходи відрізняються все більшою настирливістю, а багатьох небезпечних тематик простіше уникати, ніж обговорювати навіть із близькими людьми.

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Проблема в тому, що ретушування соціальних виразок, національних відмінностей, культурних та інших конфліктів заважає їх лікування і навіть діагностиці. При цьому політкоректність давно не обмежується лексичним запасом, ЗМІ-диктатом і шоу кривих ефірів.

Вона претендує на побудову ідеалу людської особистості з непевним і суперечливим лекалами сумнівної життєздатності.

Основні характеристики політкоректного Ідеалу такі:

  • Принциповий антирасист і антинационалист, включаючи презирство (в гіршому випадку іронічність) по відношенню до власної раси/національності;
  • Прихильник одностатевих шлюбів, бажано представник ЛГБТ-спільноти;
  • Переконаний вегетаріанець і послідовний пацифіст;
  • Прихильник альтернативної енергетики та мультикультуралізму, всупереч об’єктивним законам фізики і культурної взаємодії;
  • Адепт жіночого рівноправ’я, всупереч біологічним реалій, суспільного устрою;
  • Працівник розумової праці, творча особистість або споживач різноманітних грантів, ізольований від грубої повсякденності;
  • Індивідуаліст і егоїст, готовий до стадного поведінки в разі потреби, яка визначається не ним;
  • Атеїст, поважає почуття та традиції релігійних мігрантів;
  • Мрійник про «прекрасному новому світі» послужливих роботів, нічого не розуміє в робототехніці і взагалі в техніці;
  • Різкий критик будь-яких відхилень від ідеальних догматів, надзвичайно розгублений від зіткнення з справжнім життям у всіх її складнощах і суперечностях.

Сучасна політкоректність придатна для наклеювання ярликів і демонізації опонентів, для імітації громадської діяльності і для маскування соціальних паразитів.

Якщо ж намагатися втілити ідеали Politically Correct в мало-мальськи значному масштабі – раптово виявиться, що цей світ давно і дуже докладно зображено великим письменником ще в XIX столітті.

У романі «Машина часу» Р. Уеллс писав деградацію людства з розщепленням на дві раси – підземних морлоків і поверхневих елоїв. Другі служать їжею першим і збігаються з ідеалами політкоректності по більшості перерахованих вище параметрів.
Пасивність і примітивне мислення – два рівчаки на узбіччі дороги, що веде аж ніяк не в фантастичну пекло.

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