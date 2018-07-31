Політична коректність від власне політики формально далека. Точний переклад терміна Politically Correct – «відповідність встановленим правилам». На відміну від законодавчих правил, норми політкоректності визначаються «на око» вузьким колом маловідомих осіб. Більш того, поява терміна має саркастичну природу і пародіює Party Correct – «відповідність партійними правилами». В Америці 70-х років минулого століття таким чином висміювали жорсткий диктат комуністичної ідеології в країнах соціалістичного блоку.

Після припинення «холодної війни» Politically Correct сама перетворилася на жорстку, догматичну і безальтернативну ідеологію – якісно наростивши ореол свого впливу та прагнучи спростити соціум, людину і закон. До стану односкладових і заздалегідь відомих відповідей. Критика даного явища на демократичному і толерантному Заході настільки ж рідкісна, як і острівці комуністичної реальності.

Спочатку політкоректність зводилася до коректурі термінів. Образливі, образливі і навіть сумнівні слова просто вилучали з ужитку. Їх замінювали словами доброзичливими, нейтральними та позитивними.

Ідея прямого зв’язку мови і мислення висунута ще в XIX столітті, вона приваблива своєю простотою і строгістю:

«Давайте заборонимо бридкі слова і люди перестануть робити гидоти!»

Дана теорія давно розгромлена з наукової та практичної точок зору, але у соціальній інженерії шанується за істину в останній інстанції…

Захист національних меншин і гноблених рас, жіночого рівноправності і атеїзму, осіб з обмеженими фізичними можливостями та/або з безмежним сексуальним своєрідністю цілком обгрунтована. Вона виглядає зрозумілою, очевидною і легкореализуемой.

Замінимо «Negroes» на «African Americans», «Merry Christmas» на «Happy Holidays», «зміну статі» на «трансгендерный перехід» і т. д. І нехай ніхто не піде скривдженим. Тим більше коли райдужні ходи відрізняються все більшою настирливістю, а багатьох небезпечних тематик простіше уникати, ніж обговорювати навіть із близькими людьми.

Проблема в тому, що ретушування соціальних виразок, національних відмінностей, культурних та інших конфліктів заважає їх лікування і навіть діагностиці. При цьому політкоректність давно не обмежується лексичним запасом, ЗМІ-диктатом і шоу кривих ефірів.

Вона претендує на побудову ідеалу людської особистості з непевним і суперечливим лекалами сумнівної життєздатності.

Основні характеристики політкоректного Ідеалу такі:

Принциповий антирасист і антинационалист, включаючи презирство (в гіршому випадку іронічність) по відношенню до власної раси/національності;

Прихильник одностатевих шлюбів, бажано представник ЛГБТ-спільноти;

Переконаний вегетаріанець і послідовний пацифіст;

Прихильник альтернативної енергетики та мультикультуралізму, всупереч об’єктивним законам фізики і культурної взаємодії;

Адепт жіночого рівноправ’я, всупереч біологічним реалій, суспільного устрою;

Працівник розумової праці, творча особистість або споживач різноманітних грантів, ізольований від грубої повсякденності;

Індивідуаліст і егоїст, готовий до стадного поведінки в разі потреби, яка визначається не ним;

Атеїст, поважає почуття та традиції релігійних мігрантів;

Мрійник про «прекрасному новому світі» послужливих роботів, нічого не розуміє в робототехніці і взагалі в техніці;

Різкий критик будь-яких відхилень від ідеальних догматів, надзвичайно розгублений від зіткнення з справжнім життям у всіх її складнощах і суперечностях.

Сучасна політкоректність придатна для наклеювання ярликів і демонізації опонентів, для імітації громадської діяльності і для маскування соціальних паразитів.

Якщо ж намагатися втілити ідеали Politically Correct в мало-мальськи значному масштабі – раптово виявиться, що цей світ давно і дуже докладно зображено великим письменником ще в XIX столітті.

У романі «Машина часу» Р. Уеллс писав деградацію людства з розщепленням на дві раси – підземних морлоків і поверхневих елоїв. Другі служать їжею першим і збігаються з ідеалами політкоректності по більшості перерахованих вище параметрів.

Пасивність і примітивне мислення – два рівчаки на узбіччі дороги, що веде аж ніяк не в фантастичну пекло.