Політична коректність від власне політики формально далека. Точний переклад терміна Politically Correct – «відповідність встановленим правилам». На відміну від законодавчих правил, норми політкоректності визначаються «на око» вузьким колом маловідомих осіб. Більш того, поява терміна має саркастичну природу і пародіює Party Correct – «відповідність партійними правилами». В Америці 70-х років минулого століття таким чином висміювали жорсткий диктат комуністичної ідеології в країнах соціалістичного блоку.
Після припинення «холодної війни» Politically Correct сама перетворилася на жорстку, догматичну і безальтернативну ідеологію – якісно наростивши ореол свого впливу та прагнучи спростити соціум, людину і закон. До стану односкладових і заздалегідь відомих відповідей. Критика даного явища на демократичному і толерантному Заході настільки ж рідкісна, як і острівці комуністичної реальності.
Спочатку політкоректність зводилася до коректурі термінів. Образливі, образливі і навіть сумнівні слова просто вилучали з ужитку. Їх замінювали словами доброзичливими, нейтральними та позитивними.
Ідея прямого зв’язку мови і мислення висунута ще в XIX столітті, вона приваблива своєю простотою і строгістю:
«Давайте заборонимо бридкі слова і люди перестануть робити гидоти!»
Дана теорія давно розгромлена з наукової та практичної точок зору, але у соціальній інженерії шанується за істину в останній інстанції…
Захист національних меншин і гноблених рас, жіночого рівноправності і атеїзму, осіб з обмеженими фізичними можливостями та/або з безмежним сексуальним своєрідністю цілком обгрунтована. Вона виглядає зрозумілою, очевидною і легкореализуемой.
Замінимо «Negroes» на «African Americans», «Merry Christmas» на «Happy Holidays», «зміну статі» на «трансгендерный перехід» і т. д. І нехай ніхто не піде скривдженим. Тим більше коли райдужні ходи відрізняються все більшою настирливістю, а багатьох небезпечних тематик простіше уникати, ніж обговорювати навіть із близькими людьми.
Проблема в тому, що ретушування соціальних виразок, національних відмінностей, культурних та інших конфліктів заважає їх лікування і навіть діагностиці. При цьому політкоректність давно не обмежується лексичним запасом, ЗМІ-диктатом і шоу кривих ефірів.
Вона претендує на побудову ідеалу людської особистості з непевним і суперечливим лекалами сумнівної життєздатності.
Основні характеристики політкоректного Ідеалу такі:
- Принциповий антирасист і антинационалист, включаючи презирство (в гіршому випадку іронічність) по відношенню до власної раси/національності;
- Прихильник одностатевих шлюбів, бажано представник ЛГБТ-спільноти;
- Переконаний вегетаріанець і послідовний пацифіст;
- Прихильник альтернативної енергетики та мультикультуралізму, всупереч об’єктивним законам фізики і культурної взаємодії;
- Адепт жіночого рівноправ’я, всупереч біологічним реалій, суспільного устрою;
- Працівник розумової праці, творча особистість або споживач різноманітних грантів, ізольований від грубої повсякденності;
- Індивідуаліст і егоїст, готовий до стадного поведінки в разі потреби, яка визначається не ним;
- Атеїст, поважає почуття та традиції релігійних мігрантів;
- Мрійник про «прекрасному новому світі» послужливих роботів, нічого не розуміє в робототехніці і взагалі в техніці;
- Різкий критик будь-яких відхилень від ідеальних догматів, надзвичайно розгублений від зіткнення з справжнім життям у всіх її складнощах і суперечностях.
Сучасна політкоректність придатна для наклеювання ярликів і демонізації опонентів, для імітації громадської діяльності і для маскування соціальних паразитів.
Якщо ж намагатися втілити ідеали Politically Correct в мало-мальськи значному масштабі – раптово виявиться, що цей світ давно і дуже докладно зображено великим письменником ще в XIX столітті.
У романі «Машина часу» Р. Уеллс писав деградацію людства з розщепленням на дві раси – підземних морлоків і поверхневих елоїв. Другі служать їжею першим і збігаються з ідеалами політкоректності по більшості перерахованих вище параметрів.
Пасивність і примітивне мислення – два рівчаки на узбіччі дороги, що веде аж ніяк не в фантастичну пекло.