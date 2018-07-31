

У бельгійському місті Верв’ю чоловік підірвав себе на футбольному полі, поліція розслідує інцидент як теракт.



У бельгійському місті Верв’ю чоловік в поясі з вибухівкою підірвав себе на футбольному полі.

Про це повідомляє телерадіокомпанія RTBF.

Інцидент стався близько 8.40 ранку в районі Стембер. Чоловік у віці від 50 до 60 років вийшов на футбольне поле, на якому в цей час нікого не було, і підірвав себе.

“Я побачив чоловіка, який йшов по футбольному полю. Коли я зачиняв двері свого автомобіля, то почув голосний вибух. Я зрозумів, що це той чоловік підірвав себе, і викликав поліцію”, – розповів свідок події.

У поліції Верв’ю вважають, що мова йде про суїцид, а не спробу теракту. Особу загиблого поки встановити не вдалося. Проте, за даними ЗМІ, на місці вибуху знайдено ключ, який підходить до дверей будинку колишнього військового, розташованого неподалік від футбольного поля.

На місці вибуху працюють слідчі. Жителів найближчої вулиці евакуювали.