Харківські военкомы б’ють тривогу — не можуть знайти чотири тисячі військовозобов’язаних для масштабних навчань бригад територіальної оборони (ТРО).

Добровільно виявили бажання десять днів пожити на полігонах тільки 300 чоловік. При цьому у влади грандіозні плани — створювати по всій країні цілі батальйони ТРО і закликати туди всіх, хто не проходив військову службу з 2014 року. Тобто порядок може прийти будь-якому чоловіку до 60 років.

Навчальні збори Харківської бригади територіальної оборони пройдуть з 28 серпня по 6 вересня. 34 військкомату Харкова та області сьогодні займаються складанням списку військовозобов’язаних чоловіків і жінок оперативного резерву другої черги. Тобто тих, хто не проходив військову службу, починаючи з 2014 року, придатні до проходження військової служби і обмежено придатних. З чотирьох тисяч прізвищ потенційних резервістів лише мала частина виявила бажання поїхати на полігон. І з кожним роком кількість бажаючих пройти військову підготовку на випадок вторгнення або ж для охорони держустанов і стратегічних об’єктів стає все менше.

Кожне літо в різних регіонах України проходять військові збори, у яких беруть участь цивільні. «Як тільки почалася АТО, в регіонах по всій країні стали створюватися загони територіальної оборони, які зі зброєю в руках повинні були стримати натиск ворога. Перші з них створювалися за гроші деяких олігархів та представників влади, але пізніше Міноборони взялося навести порядок у цій частині і взяти загони ТРО під контроль і опіку. І це стало державною програмою, збори резервістів стали носити більш впорядкований характер», — розповідає «Вістям» офіцер Генштабу Сергій Ковальчук.

Приміром, у Харкові військові збори почали організовувати в 2015 році з загонів в кілька десятків громадян. Військові на спеціально відведеній території, будь то полігон або ж занедбаний дитячий табір, навчали резервістів військової науки і тренували у стрільбі. У минулому році на Харківщині провели масштабні навчання, в яких взяли участь 400 осіб. Ось і сьогодні знайшлися тільки 300 охочих. «А як ви хочете, звідки візьмуться резервісти, якщо у них немає ні фінансової, ні моральної мотивації. Люди просто не хочуть втрачати час на «військові ігри», їм ніхто не розповідає, для чого це потрібно і яку користь для країни можуть принести бійці теробороны», — зазначає в коментарі «Вістям» військовий експерт Олег Жданов.

А в Київському військовому комісаріаті запевнили, що не всі чотири тисячі осіб з Харківської області прибудуть на військові збори. Сьогодні йде вивчення оперативного резерву. «Йде звірка, відправляються порядку прибути до військкомату для уточнення даних. Треба дізнатися, хто живе за місцем прописки, хто виїхав. Якщо поїхав на заробітки, то його викличуть в наступний раз. Але не всі чотири тисячі поїдуть завтра на навчання, відправлять тільки тих, чиї спеціальності потрібні, конкретні люди. Буває, що і у них виникають складнощі — хтось не може поїхати на збори за сімейними обставинами або ж за станом здоров’я», — зазначає заступник начальника Київського військкомату Ігор Слюсаренко.

За рахунок місцевого бюджету

Ідея з резервістами влади подобалася. Петро Порошенко зазначав, що резервісти дуже потрібні, тому що вони добре знають місцевість, де живуть і «мають перевагу в боротьбі з диверсійно-розвідувальними групами противника і незаконними збройними формуваннями». А головне — їх утримання обходиться для держави значно дешевше, ніж утримання регулярних військ.

Член теробороны, за законом, повинен укласти контракт з державою, пройти військові збори і отримати грошову винагороду. «У всьому світі резервісти з ТРО отримують гроші. І їх можна використовувати не тільки у військових цілях, але і для ліквідації техногенних катастроф, природних катаклізмів — фактично це військова організація в руках місцевих рад», — відзначає «Вістям» військовий експерт Олег Жданов.

Але є одна обставина, вважають експерти: місцеві ради можуть використовувати резервістів у своїх інтересах. Приміром, для охорони громадського порядку під час виборів або ж мітингів, захисту будівель під час штурмів і вуличних заворушень. І їм ніхто не перешкодить, тому що вони їх містять. «Ідея теробороны дуже хороша. Але в Україні нічого не сталося на законодавчому рівні, і тому цей рух не популярно», — додає Жданов.

Кому прийде повістка

Але розмах рух ТРО тільки набирає. В цьому році на базі обласних ТРО вирішили створити батальйони. «За планом Генерального штабу ЗСУ, в 2018 році загони територіальної оборони, які є в кожному районі (місті), переформовуються в батальйони і зводяться в бригади, для кращої керованості і боєздатності частин територіальної оборони. Особливо це стосується стратегічно важливих, прикордонних, регіонів, на небезпечних напрямках — поруч з Кримом, Луганській і Донецькій областях», — розповідає «Вістям» офіцер Генштабу Сергій Ковальчук.

Бригади будуть комплектуватися як кадровими військовослужбовцями, так і резервістами, які будуть складати основну чисельність і призиватися на службу у разі необхідності. За даними Генштабу, резервісти будуть регулярно проходити підготовку на навчальних зборах, а в інший час — вести звичайну цивільну життя.

У Харківській області военкомам потрібно зібрати не просто чотири тисячі військових. Їм потрібно створити роту вогневої підтримки, роту противодиверсионной боротьби, мінометну батарею, підрозділи бойового і тилового забезпечення. І це все з людей, які не служили (або служили дуже давно), не були покликані по мобілізації, не підписували контракт. «Допускаються обмеження за станом здоров’я, якщо військова комісія виносить рішення, що людина непридатний до військової служби, то, звичайно, цю категорію ми не можемо залучити. А придатні і «обмежені» — це визначається наказом міністра оборони №402, і ось ця категорія залучається», — переконує військовий комісар Харківського обласного комісаріату Юрій Калгушкін.

Учасників зборів повністю забезпечать житлом, харчуванням, оплатять дорогу. Протягом цих десяти днів їх чекають стрільби, вогнева, пожежна та медична підготовки. Ті, хто отримають повістку і не з’являться, будуть нести адміністративну, а в деяких випадках і кримінальну відповідальність.

«Кримінальна відповідальність настає, якщо стаття 337, це потрібно документально підтверджувати, — ухилення військовозобов’язаних від навчальних зборів. Отже, штраф 1190 гривень або арешт на строк до шести місяців», — пояснив Юрій Калгушкін.

Тим, хто прибуде на навчальні збори, обіцяють зберегти середню зарплату за місцем роботи (офіційну, природно) і робоче місце. А безробітним обіцяють виплатити одну мінімалку — 3700 грн. Хоча на зборах в Запорізькій області, які пройшли нещодавно, за десятиденні вчення резервістам виплатили по 1000 грн. Безробітні додатково отримали на руки ще 587 грн.