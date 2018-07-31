У Зімбабве 30 липня проходять перші вибори після відходу у відставку Роберта Мугабе, який правив країною майже 40 років поспіль. Жителі країни оберуть нового главу держави і депутатів парламенту.

Дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом (08:00 мск). На багатьох з них утворилися черги з бажаючих проголосувати

На пост президента країни претендують 23 кандидата, проте є два фаворита. Перший — діючий президент республіки 75-річний Еммерсон Мнангагва, який, будучи віце-президентом Зімбабве при Мугабе, який зайняв свій пост після його відставки.

Його головним суперником стане 40-річний Нельсон Чаміса — лідер партії «Рух за демократичні зміни».

Після відкриття виборчих дільниць він заявив, що на деяких робилися спроби зірвати голосування. Також Чаміса сказав, що переможе на президентських виборах, якщо голосування пройде без фальсифікацій.

Раніше Мнангагва звинуватив лідера опозиції в змові з відстороненим від влади Мугабе. «[Очевидно, що] Чаміса уклав угоду з Мугабе. Ми більше не можемо вірити в те, що він бажає трансформації Зімбабве і перебудови нашої нації», — заявив Мнангагва. Також він додав, що проголосували за Чамису проголосують за Мугабе.

Сам колишній президент Мугабе напередодні заявив, що не буде підтримувати Мнангагву і правлячу партію, яку очолював з моменту її створення, і закликав співгромадян голосувати за опозицію.

У разі обрання Чаміса може стати наймолодшим президентом в історії Зімбабве.

Офіційні результати голосування оголосять 4 серпня.

Соціологічні дослідження показують, що за кожного з двох основних кандидатів готові проголосувати близько 40% громадян, що робить можливим другий тур. Експерти відзначають, що у суперників приблизно однаковий рейтинг.

Правління Роберта Мугабе

Мугабе прийшов до влади в 1980 році, відразу після того, як Зімбабве здобула незалежність від Великобританії. Він зайняв пост прем’єр-міністра країни, після того як його партія Африканського національного союзу Зімбабве набрала 63% голосів виборців.

Після приходу до влади Мугабе змінив конституцію. Він скасував посаду прем’єр-міністра, а себе призначив президентом і зосередив всю владу в своїх руках.

Під час правління Мугабе в країні почався масовий захоплення ферм, що належать європейцям. У лютому 2000 року африканці захопили кілька ферм білих — як потім з’ясувалося, за призовом правлячої партії і особисто Мугабе.

Пізніше президент назвав 4 тисячі білих фермерів, що забезпечували країну необхідним продовольством, «ворогами держави» і наказав їм терміново покинути країну. В іншому випадку їм погрожували два роки в’язниці і висилка з країни. У цьому ж році більшість з них втекли з Зімбабве.

Міжнародна ізоляція і економічна криза

Свавілля місцевих властей викликав негативну реакцію на Заході. Так, Міжнародний валютний фонд призупинив фінансову підтримку Зімбабве, а Євросоюз ввів санкції проти уряду Мугабе.

У результаті приплив іноземних інвестицій в державу різко скоротився, і країна занурилася в найтяжку економічну кризу, а потім і гіперінфляцію.

До початку 2008 року інфляція в Зімбабве досягла світового рекорду — 100 580 %. Проте вже через рік ця цифра склала 321 000 000 %. Африканська країна стала єдиною в історії, що випустила в обіг банкноту номіналом 10 трлн. Незабаром уряд вирішив відмовитися від національної валюти і пішло на «доларизацію» економіки.

21 серпня 2013 року Мугабе в шостий раз вступив на посаду президента Зімбабве, отримавши на виборах більше 60% голосів виборців.

Відставка

У листопаді 2017 року, після того як Мугабе відправив у відставку віце-президента Мнангагву, який вважався його ймовірним наступником, армійські підрозділи перекрили основні магістралі країни.

Пізніше по всій країні пройшли масові акції протесту проти режиму Мугабе. Увечері 21 листопада 93-річний політик оголосив про відставку, але на своїх умовах.

Згідно з угодою, Мугабе володіє юридичним імунітетом. При відхід з поста він відразу ж отримав 5 млн доларів і до кінця життя буде щомісяця отримувати пенсію в 150 тисяч доларів.