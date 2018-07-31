Прогнози про майбутнє різке зростання чисельності населення в Росії погано в’яжуться з реальною соціально-економічною і політичною ситуацією.

Росстат не так давно опублікував скоригований прогноз чисельності населення Росії до 2036 року. У таблиці представлено три сценарії демографічного розвитку країни на найближчі 18 років: низький, середній і високий. Іншими словами, песимістичний, середній (інерційний) та оптимістичний.

Згідно з песимістичним сценарієм, населення Російської Федерації до 2036 році скоротиться ще на 10 млн чоловік. З нинішніх 146,7 млн осіб (разом з Кримом) до 136,7 млн жителів. Згідно з розрахунками фахівців Ростстата, до цього може призвести постійно збільшується природний спад населення, що до 2026 року перевалить відмітку 720 тис. чоловік у рік, а до 2035 досягне 856,6 тисяч. Міграційний приріст в Росії до того часу не буде перевищувати 100 тис. чоловік в рік, коригуючи загальну спад населення складе до 2036 році 756,6 тис. в рік.

За середнім варіантом прогнозу природний спад населення в Росії наступні майже двадцять років також продовжиться, але буде не такою катастрофічною, як за песимістичним сценарієм. На думку фахівців статистичного агентства, в ці роки вона буде коливатися в діапазоні приблизно від 200 тис. до 420 тис. осіб на рік. Міграційний приріст складе від 225 тис. до майже 300 тис. чоловік у рік і до 2036 році буде трохи вище природного убутку, компенсує її і призведе таким чином до невеликого (близько 39 тис. чоловік у рік) приросту населення.

Згідно з цим сценарієм Росстату, чисельність населення РФ до 2036 році майже не зміниться і буде в районі нинішніх 146 млн осіб (разом з Кримом).

І, нарешті, «високий варіант прогнозу. За нього чисельність населення Російської Федерації в 2036 році збільшиться на 10 млн чоловік, досягнувши 157 млн. Цьому сприятиме небачений за пострадянський час природний приріст, який до 2035 році досягне майже 350 тис. осіб в рік (зауважимо, що середньорічний приріст населення в РРФСР з 1980 р. по 1991 р. становив 700 тис. чоловік у рік, а наприклад, у 1986 році він склав майже 988 тис. осіб). Цим демографічних досягнень сприятиме і зросла зовнішня міграцій, яка дасть прибавку ще майже півмільйона людей.

На цьому, мабуть, варто зупинитися і подумати, який із трьох варіантів демографічного розвитку Росії на найближчі двадцять років реалістичнішими.

Насамперед, треба відзначити, що будь-який прогноз, тим більше в такій області, як демографія, річ ненадійна. Однак загальні тенденції вловити можна.

По-перше, будемо виходити з того, що більш або менш правдоподібне передбачення може бути зроблено на основі вже наявних довготривалих спостережень. Як відомо, такі дані збираються я офіційними статистиками і демографами вже не один десяток років.

Якщо ми візьмемо за основу попереднє двадцятиліття, то побачимо, що, за даними Росстату, дуже невеликий (на рівні статистичної похибки) природний приріст в РФ, яка коливається в межах 24 — 32 тис. чоловік в рік, за цей час був тільки в 2013, 2014 і 2015 роках — як наслідок високих нафтових цін попередніх десяти років, а також завищених соціальних очікувань цього часу.

До цього, з 1999 по 2008 рік Росія мала катастрофічну щорічне природне зменшення населення, яка коливалася від майже 930 тис. чоловік у 1999 році до 362 тис. у 2008-м. Як було сказано, ще п’ять років, до 2013-го ми також мали спад, а не приріст населення. Невелика його збільшення в 2013-15 роках ближче до стагнації, ніж до відчутного зростання.

У 2016 році природний спад населення в Росії відновилася і склала близько 2300 осіб, а вже в наступному 2017-му стався черговий обвал — Росстат констатував спад вже на рівні майже 136 тис. осіб — на два порядки більше, ніж роком раніше.

За п’ять місяців поточного року спад вже склала 147 тис. осіб, що на 35 тис. осіб більше, ніж за той же період роком раніше.

Зауважимо, що і міграційний приріст, за рахунок якого Росія всі пострадянські часи компенсувала величезні людські втрати від природного убутку свого населення, сьогодні також майже не збільшується, коливаючись в районі 250-300 тис. чоловік в рік.

Які фактори можуть кардинально змінити ці негативні тенденції в російській демографії?

Справа тут далеко не тільки в горезвісної демографічній ямі, в якій ми зараз знаходимося, хоча і в ній теж — сьогодні у дітородний вік вступає саме нечисленне покоління тих, хто народився на початку і середині дев’яностих років минулого століття. Крім того, відбувається старіння населення, скорочується кількість жінок дітородного віку.

Ще один чинник — соціально-економічний, який, між іншим, не в останню чергу залежить від фактора політичного. Радикальна зміна соціально-економічної ситуації можливо тільки при настільки ж істотній зміні політичної практики. Простіше кажучи, ситуацію могли б змінити політики, стурбовані благополуччям не тільки свого близького кола, але і всього народу. Причому не на словах, а на ділі.

Але це в сучасній Росії, як ми розуміємо, поки самий фантастичний варіант розвитку з усіх можливих. А значить, ми будемо мати стабільну, несменяемую влада, яка буде продовжувати проводити ту соціально-економічну політику, яку проводила досі, результатом чого значною мірою і є депопуляція країни.

Відповідно найоптимістичніший демографічний сценарій в Росії на найближчі 18 років — продовження скорочення її населення. У кращому випадку, повільне, без обвалів.