“Молот справедливості на голови ворогів”. Так про себе на своїй сторінці в Facebook написав ветеран АТО Віталій Олешко, якого 31 липня цинічно розстріляли в Бердянську. Вбивство сталося прямо посеред вулиці: невідомий чоловік підійшов до Віталія і двічі вистрілив йому в спину.

Доброволець батальйону Нацгвардії “Донбас”, кавалер ордена “За мужність” 3-го ступеня, учасник боїв за Іловайськ, що минув шестимісячний ворожий полон. Все це ― про загиблого, який і після повернення з війни продовжував свою боротьбу з несправедливістю.

Позивний “Сармат”

Олешко народився 16 вересня 1975 року в р. Бахмут Донецької області. У 1999 він переїхав до Бердянська, де і проживав до останніх днів. Під час Революції Гідності відправився в Київ, потім, одним з перших, ― на війну.

В зону АТО він потрапив в травні 2014. Воював в Попасній, Лисичанську, Іловайські, при обороні якого і потрапив у полон 30 серпня. Вибратися звідти Олешко вдалося тільки в лютому 2015 року, після чого він повернувся до рідного Бердянська.

Про беззаконня, корупції та порушення прав своїх співвітчизників загиблий завжди говорив відкрито, жорстко і без купюр”. Приміром, його останній пост в соцмережах присвячений зарплаті бердянських двірників, яку місцева влада відмовилися піднімати, прикриваючись законодавством.

Ще один пост Віталій присвятив податківцям, які, на його думку, займалися вимаганням у місцевого бізнесу. Словом, “Сармат” активно висвітлював великі проблеми маленького міста, що, звичайно ж, не могло не привернути до нього увагу.

“Конфліктна особистість”

Олешко неодноразово ставав фігурантом різних скандалів. Найчастіше їх причиною були розбіжності з регіональною владою. Приміром, навесні 2018 він був одним з ініціаторів мітингу за відставку голови Запорізької облдержадміністрації Костянтина Бриля.

Вищезазначеного Пономарьова знайомі убитого відразу ж пов’язали із злочином. Журналіст Юрій Бутусов зазначив, що версія вбивства “на замовлення” може стати однією з основних.

“Він усім розповідав про свій конфлікт з місцевим олігархом Олександром Пономарьовим, власником “Російсько-українського науково-виробничого підприємства “Агрінол”. Пономарьов і “Агрінол” контролюють Бердянськ, вони контролюють всю владу, і очевидно, він має зв’язки в кримінальному світі”, ― розповів Бутусов.

Схожу точку зору висловив і координатор групи “Стоп Терор” Семен Кабакаев.

“Сармат” ― житель Бердянська, коли повернувся з війни, боровся з місцевою владою і депутатом-регіоналом Пономарьовим, який, за фактом, контролює Бердянськ. Убитий пострілом з гвинтівки в спину”, ― написав він.

Про початок розслідування поліція заявила майже відразу ж після вбивства. Для затримання кілера правоохоронці ввели в Донецькій і Запорізькій областях план “Сирена”. Звичайно, більше ніяких деталей слідство не розголошує. Але ― “розслідування цього злочину перебуває на контролі керівництва Національної поліції України”.