Повернулася і цариця доказів: «щиросерде визнання» выбиваемое тортурами, яке переважає в «суді» будь-які докази і факти.

Репресії повернулися. Сучасна Росія дістала з комори і расчехлила машину репресій «1937 року».

Ви, звичайно, і далі можете себе обманювати, що «немає такого масштабу» (хоча в радянських репресії розстріляно «всього» менш 2 млн), але масштаб справа минуще, повернулися принципи репресій: непередбачуваність і неминучість покарання в разі потрапляння в судово-слідчу систему».

Сучасний російський «суд» відрізняється від сталінських «трійок» на 0,2%. Це навіть менше статистичної похибки. По факту, якщо вас заарештували і помістили в СІЗО або під «домашній арешт», то з імовірністю 99,8% ви сядете». Злочин для цього робити не треба.

Повернулася і цариця доказів: «щиросерде визнання» выбиваемое тортурами, яке переважає в «суді» будь-які докази і факти.

Власне, в чому полягало ваше злочин від «282 статті» до «275 статті про держзраду» ви дізнаєтеся тільки від слідчого або самі розкажіть йому під тортурами, а він, будучи юристом, сам підкаже, як правильно сформулювати вашу неіснуючу «провину», щоб він зміг отримати нову зірочку на погони або премію. Немає ніяких рекомендацій як уникнути попадання в тюрму, тільки ймовірність того, що «судово-слідчі органи» будуть зайняті іншими вашими співгромадянами.

Самої виктимной частиною жертв системи, зрозуміло, стали науковці та інженери, хоч якось пов’язані з оборонною промисловістю. Причому, як і в 1937-му році, то, в чому полягали їх злочини, вони дізнавалися постфактум.

Наприклад, вас, має віддалене відношення до розробок ракет, можуть легально (!) з усіма необхідними дозволами та погодженнями випустити читати лекції в дружню нам країну Китай, якою Росія продає для копіювання новітні зразки озброєнь, а потім заарештувати, засудити і ви помрете в тюрмі, як це було з 62-річним професором «Военмеха» Євгеном Афанасьєвим засудженим за «держзраду».

Ви можете займатися розробками в галузі створення 3D-моделей агрегатів підводних човнів, вас звинуватять у невідповідності трудовитрат реальним (а це неможливо в більшості випадків у таких передових галузях), заарештують, посадять у СІЗО, а там згвалтують, зламають хребет, попередньо катуючи кип’ятильником, засунутим в рот, а потім задушать шнурком від черевика, а Слідчий комітет це потім оголосить самогубством, як це було із Валерієм Пшеничним, якого деякі журналісти потім назвали «російським Илоном Маском».

Ви можете їздити на міжнародні конференції, погоджуючи інформацію про яку будете розповідати, але це вас не врятує від 275 статті «Держзрада», як це було з 74-річним Віктором Кудрявцевим з ЦНИИмаша, лауреатом премії уряду.

Машина репресій за «державній зраді» тільки набирає хід! У 2016 році ФСБ «розкрила» 53 кадрових співробітників і 386 агентів спецслужб. Це при тому, що всесильний КГБ СРСР розкривало більше 20 шпигунів, а в сусідній Білорусії місцеве КДБ в рік розкриває 11 шпигунів.

Так, що якщо ви займаєтесь наукою або інженерією, то у вас високий шанс порадувати співробітників ФСБ новими «зірочками на погонах» або преміями. Не важливо, чим ви займаєтеся, головне щоб ви були: «була б людина, а справа знайдеться». Нагадаю, що шанс «зіскочити» у нашої «судово-слідчої системи» всього 0,2%, тобто статистично нікчемний!

Крім цього, вас можуть просто вбити у СІЗО, «прибираючи свідків», як це було з топ-менеджером держкорпорації «Роскосмос» Володимиром Євдокимовим.

Ви в будь-який момент можете стати жертвою провокації, це було з «Новим Величчю», коли співробітник ФСБ сам створив Телеграме підпільну організацію, сам її викрив і сам усіх посадив.

До речі, від тортур вас не врятує навіть статус свідка, а що ви там під тортурами наговорите, може із свідка вас перетворити в обвинуваченого, а потім з імовірністю 99,8% засудженого. Ці методи вже «відпрацювали» на Північному Кавказі з «терористами», тепер застосовують до пробачимо росіянам по всій країні.

Вам співробітники поліції можуть просто підкинути наркотики, і якщо ви відразу не відкупитеся» (а це окремий склад злочину за статтею 291 КК РФ), то у вас теж буде 99,8% імовірність сісти в «прекрасну» російську в’язницю, про умови утримання в якій багато дізналися з ярославського відео, де тюремники катували засудженого, причому слідчий Слідчого Комітету і в цьому випадку не побачив ніяких порушень.

Величезні перспективи для «судово-слідчої системи» дає 148 стаття КК РФ «образа почуттів віруючих», в країні навіть вже з’явилися професійні ображені, які вишукують по соцмережам картинки і пости, на які серійно ображаються під диктовку радісних слідчих.

Якщо ви власник бізнесу, і ваш бізнес зацікавив рейдерів або ви заважаєте конкурентам, то проти вас можуть порушити сфальшовану кримінальну справу. Але це хороший варіант, оскільки якщо ви погодитеся віддати бізнес «потрібним» людям, то кримінальна справа швидше за все закриють, але бізнес не повернуть.

Коли Сталін починав репресії, він теж думав, що вони будуть точковими і спрямовані тільки проти його «ворогів», розстріл розробника ракети для «Катюші» Лангемака і розробника двигуна для Т-34, а також відправка в КолымЛаг Корольова відбулися пізніше, коли машина репресій набрала такий хід, що сліди її роботи видно навіть на графіку душового ВВП СРСР перед війною. В РФ така машина знову запущена і тільки набирає хід.

Бережіть себе, хоча, звичайно, від вас мало що залежить, попадання в жорна російської «судово-слідчої системи» це справа сліпого випадку, а стаття для кожного громадянина Росії у держави завжди знайдеться.