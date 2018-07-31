Корейська Народно-Демократична Республіка продовжує роботи зі створення балістичних ракет.

Сполучені Штати Америки залишають за собою право в повному обсязі відновити санкції проти Північної Кореї, якщо незалежна експертиза доведе, що КНДР продовжує свої ядерні розробки.

Про це заявив американський політичний оглядач Джеремі Питтерс.

«В даному конкретному випадку Білий Дім зайняв принципову позицію, попередивши Пхеньян про неприйняття Вашингтоном «подвійної гри» з боку Кім Чен Ина, – зазначив, зокрема, він. – Таким чином, адміністрація президента США знову продемонструвала свою здатність диктувати умови учасникам мирного процесу на Корейському півострові». Як підкреслив Дж. Питтерс, якщо Америка втілить в життя таку загрозу, виконання попередніх домовленостей щодо мирного врегулювання на 38-й паралелі буде відкладено на невизначений термін.

Нагадаємо, напередодні ЦРУ оприлюднило дані про те, що Корейська Народно-Демократична Республіка продовжує роботи зі створення балістичних ракет, здатних досягти території Сполучених Штатів. У травні нинішнього року СК закрила свій ядерний полігон у Пунгери (північний захід КНДР), а 12 червня в ході зустрічі в Сінгапурі Кім Чен Ин і Дональд Трамп домовилися про двосторонню співпрацю і відновлення миру і спокою на Корейському півострові.