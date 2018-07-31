Але це тільки верхній шар того зрушення в народних настроях, який розпочався вже рік—два тому і лише прискорився через начальницьких пенсійних імпровізацій. Незалежно від того, як обернуться ці імпровізації восени, ставлення низів до слів і справ, які верхи підносять як важливі, змінилося, швидше за все, вже незворотно.

По-перше, в регіональних начальників ніхто не бачить заступників перед начальством державним. Новітня публікація фонду «Громадська думка» — з відповідями на питання: «Влада вашого регіону висловили або не висловили ставлення до законопроекту про підвищення пенсійного віку?» — показала, що переважна більшість пересічних громадян (70%) взагалі не цікавиться цим питанням. 8% повідомили, що місцева влада відносини «не висловили», а 19% — що «висловили» (при цьому 12% знають, що «підтримали» реформу, а 4% помилково уявляють, що «не підтримали»). Порівняйте із загальною обізнаністю про зустріч Путіна з Трампом (83% за оцінкою Вцвгд).

Зрозуміло, майже всі, кому відомо про згоду місцевих зборів з пенсійною реформою, вважають його нещирим («що їм говорять, те вони й роблять», «дивляться на Москву», «бояться за свої крісла», «не думають про майбутнє людей», прагнуть «увійти в більшу довіру до президента» тощо). Основна ж маса рядових громадян теж, звичайно, не вважає місцеві начальницькі структури центрами прийняття рішень, але йде цим шляхом далі, взагалі не цікавлячись їх резолюціями навіть і по найважливішим для людей тем. Занепад авторитету регіональних влад ніколи ще не був таким глибоким.

Друга новинка, притому більш дивна, — це ставлення до діянь вищої влади. Буквально все, як уже говорилося, знають про саміті Путін — Трамп. І, судячи з усього, вважають його перемогою Путіна. Адже мало хто з росіян в курсі, що в наступні дні всі без винятку трамповы обіцянки і натяки були дезавуйовані або ним особисто, або його адміністрацією, або Конгресом США.

Отже, глава Росії в очах співгромадян переміг. Як це відбилося на його індикаторах? А майже ніяк. Щотижневий моніторинг згаданого вже ФОМа показує дуже скромне, у межах статистичної похибки, поліпшення рейтингів Путіна (при триваючому плавному зниженні індикаторів Медведєва і «Єдиної Росії»).

І це не тільки після перемоги над Америкою. Це ще й після ретельно продуманого, грамотно складеного і явно розрахованого на потужний суспільний ефект заяви, в якому вождь оголосив, що ще подумає над урядовими пенсійними планами.

Виявилося, що обидва ці діяння народ майже не вразили. З тією різницею, що гельсінський саміт, на відміну від «пенсійного» заяви, хоча б привернув до себе увагу. По Тому, як одне з найважливіших подій або спогадів тижні, цей саміт посів третє місце (його без підказки назвали 15% опитаних), поступившись лише засудження пенсійної реформи (22%) і похвал минулого футбольного чемпіонату (17%). А заява Путіна взагалі не стало помітним суспільним фактом — в ФОМовском списку воно лише на одинадцятому місці, сильно поступаючись, наприклад, зростання цін на бензин.

Люди по-новому фільтрують події, про які дізнаються. Навіть цілком схвалювані акції — чемпіонат або той же саміт — сьогодні вже не скасовують їх скепсису з приводу справ житейських. Це велике розчарування для начальства, яке за посткрымские роки звикло зовсім до іншого.

Ще більшим розчаруванням стало або ось-ось стане для нього і глибока недовіра до найвищих заявам та обіцянкам. Притому майже по всіх суспільно значущих тем найбільш критично і песимістично налаштованими проявляють себе зараз тридцяти – сорокарічні, тобто ті, на кому тримається країна. Помітно зріс критицизм і серед молоді, яка з природних причин завжди була куди оптимістичніше інших.

Цей список новинок продовжує і розвиває ще одна. Сама картина життя, рисуемая начальством, проходить повз свідомість підданих.

Росстат прикладає величезні зусилля, щоб виправити і прикрасити наше економічне минуле. За допомогою нових методик з’ясували, що в 2016-му не було спаду, в 2017-му зростання було більше, ніж думали до цих пір, а в 2018-му все взагалі впевнено йде на підйом — від зарплат до промислового виробництва. Однак люди відповідають на це не подякою, а все більшим песимізмом.

Я не передбачаю швидкий сплеск протестів. Тому що не знаю. Нехай над цим ламають голову політологи або, принаймні, сама простодушна їх частина, воображающая, що події можна науково передбачити.

Але набір звичних для начальства маніпуляцій, які з високою надійністю приводили підданих в екстаз, більше не працює. Це вже сталося. Народ не просто роздратований — роздратування може і ослабнути. Він іншими очима дивиться вгору. І це переграти дуже важко.

Пенсійна реформа прискорила перебудову відносин між верхами і низами. Люди менше клюють на пропаганду і втрачають інтерес до тріумфів начальства.

Щомісячний бюлетень прогнозного департаменту Банку Росії, читаний зазвичай лише вузьким колом шанувальників, став раптом медиахитом. Перекази і вичавки звідти бачиш буквально усюди. І не даремно. Центробанковские аналітики з’єднали власні висновки про матеріальних настроях наших громадян з відомостями викликають у них довіру опитувальних служб, і все це абсолютно ненавмисно склалося в картину широкомасштабного зневіри і песимізму.

Росіяни вважають, що інфляція близька зараз до 11% (тобто в кілька разів більше офіційної) і залишиться приблизно такою ж високою рік. Швидко і сильно погіршилися так звані споживчі настрої, хоча заробітки (за офіційними даними) стрімко зростають в держсекторі і куди менш швидко, але все ж помітно, — у приватному. Люди більше звичайного стривожені навіть безробіттям, яка вважається владою досить помірною.

Зрозуміло, що виплеск песимізму відбив шок від пенсійних справ начальства, посилений подорожчанням бензину, комуналки і передчуттям цінових наслідків збільшення ПДВ. У таких випадках все навколо забарвлюється в похмурі тони, і навіть ділянки, начебто не порушені бідою.