На російському сайті Logirus, який пише про логістики в Росії, з’явилася інформація: з 1 серпня припиняється пропуск громадян третіх країн через українсько-російський кордон. Це рішення Москви б’є по доходах Білорусії від транзиту.

Причина такого рішення — російський закон «Про державної кордоні Російської Федерації». Згідно з ним, всі категорії іноземних громадян можуть прибувати в Росію або спадати з неї через багатосторонні/двосторонні пункти пропуску, відкриті для міжнародних сполучень. На російсько-білоруському кордоні таких немає. Тому перетинати її на автотранспорті можуть тільки громадяни Росії чи Білорусі.

Logirus звернувся за коментарем в московське представництво Міжнародного союзу автомобільного транспорту і в Білоруську асоціації міжнародних перевізників. В цих установах розповіли, що офіційних повідомлень на цю тему вони поки не бачили.

А в МЗС Білорусі підтвердили, що від російської сторони дійсно надійшло відповідне повідомлення. Виданню про це повідомив начальник відділу ЗЕД ТОВ «ГродноГрузЭкспресс» Андрій Рапецкий. При цьому обмеження будуть поширюватися тільки на фізосіб і не торкнуться транспортні компанії.

В результаті такого рішення транспорт з польськими, литовськими та українськими водіями змушений буде об’їжджати Білорусь через Латвію та Україну. Це свого роду покарання Білорусі за рішення дозволити безвізовий в’їзд іноземців в країну, вважають експерти.