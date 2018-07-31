Під Гагарином вже кілька днів палає сміттєзвалище, загасити її пожежники не можуть

В місті Гагарін потихеньку починається паніка, вже кілька днів горить звалище ТПВ в селі Ивашково — загасити її не можуть.

У місті стоїть нестерпний запах палаючої смітника, дим почала поширюватися по трасі М-1. Місцеві сіли за телефони і почали обдзвонювати всілякі інстанції в надії на порятунок.

«У нас маленькі діти, батьки похилого віку, які страждають різними захворюваннями! Пора НС оголошувати!!! Ситуація із загорянням сміттєзвалища виходить з-під контролю! Якщо міська пожарка не може впоратися, тобто додаткові служби та сили. Зрештою сусідні райони, які можуть допомогти в ситуації. Куди йти, що робити? Підкажіть!» — з’явилося повідомлення в соцмережах.

Сьогоднішні ніч і ранок гагаринцы все також провели у хмарі диму і смороду. Турбує місцевих те, що на звалище звозять батарейки, термометри, ртутні лампи та багато іншого. І всім цим в даний момент доводиться дихати мешканцям околиць. Правда, у них з’явилася надія. Людям пообіцяли, що завтра на звалище прибудуть грейдери, які почнуть засипати осередки займання.

«Сказали, що завтра все затушат. Почнуть роботу бригади пожежної служби з 07-30, будуть засипати і розрівнювати грейдерами.Що ні в якому разі жителям не підходити, не гасити самостійно, можуть провалиться і загинути. Було отримано відповідь, що наша пожежна служба працювала з 7-30 ранку по 22-00, і не можуть впоратися», — повідомила місцева мешканка кілька годин тому.

Ми стежимо за ситуацією.