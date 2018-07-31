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Косово відкинули пропозицію Сербії за розділом території

31.07.2018

Косово отвергли предложение Сербии по разделу територииКосово вважають, що такий план не принесе нічого, крім нових жертв.

Сербія втратила контроль над Косово в 1999 році, коли НАТО проводило кампанію з бомбардуванням, щоб зупинити вбивства етнічних албанців.

Президент Косово Хашим Тачі виключив у вівторок поділ країни з Сербією за етнічною ознакою. Ідея, піднята в Белграді, по ідеї повинна вирішити довготривалий спір, який заважає амбіціям обох сторін вступити в Європейський Союз.

Тачі має зустрітися з президентом Сербії Олександром Вучичем в Брюсселі після річної перерви у рамках підтримуваного ЄС діалогу, який мало просунувся в нормалізації відносин між Белградом і Пріштіною з моменту його запуску в 2013 році.

Але Тачі відхилив пропозиції про те, що Косово має етнічне албанська більшість, а також сербська меншина, слід розділити. Посадові особи в Белграді вважають, що поділ, дозволяє Сербії контролювати північну частину Косова, де етнічні серби становлять більшість, прийнятне для обох сторін.

«Я хочу запевнити людей у Косово, що немає жодної сили, яка змусить обговорити питання Косово і результатом якого стане угода на розділення», – сказав він на прес-конференції. «Нам необхідно як можна швидше досягти угоди з Сербією, щоб домогтися взаємного визнання».

Нагадаємо, Сербія втратила контроль над Косово в 1999 році, коли НАТО проводило кампанію з бомбардуванням, щоб зупинити вбивства етнічних албанців у дворічної війні проти повстанців. Косово оголосило незалежність у 2008 році за підтримки Сполучених Штатів і більшості країн ЄС.

Косово визнано більш ніж 100 державами, але не Сербією і її традиційним союзником Росією. Белград, як і раніше вважає Косово своєю невід’ємною частиною.

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