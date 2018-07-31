Міжнародне агентство Bloomberg склало рейтинг країн з найнижчими і найвищими цінами на бензин АІ-95 в світі.

За даними агентства, найдешевший бензин продається в Венесуелі. У цій країні літр автомобільного палива коштує менше десяти центів за літр.

На другій сходинці — Іран. Тут ціна літра бензину склала $0.28.

Третє місце — у Кувейту. у цій арабській країні літр бензину АІ-95 коштує $0,35.

У першу десятку також увійшли Нігерія ($0,41 за літр), Єгипет (43 центів), Саудівська Аравія ($0,54), Малайзія ($0,54), Індонезія (67 центів), ОАЕ (68 центів).

Замикає топ-10 країн з найдешевшим бензином Росія — $0,72 за літр.

Як випливає з рейтингу, найдорожчий бензин у світі — в Гонконзі — $2,09 за літр.

Далі йдуть Норвегія ($2,02) і Нідерланди ($1,93).

Україна знаходиться в середині рейтингу з ціною 1,15 американських долара.

