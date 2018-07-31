За підсумками першого півріччя 2018 року Укрпошта отримала 536,7 млн грн чистого збитку, що на 48,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року (359,8 млн грн).

При цьому Укрпошта збільшила дохід на 797,1 млн грн порівняно з першим півріччям минулого року – до 3,1 млрд грн.

За цей період зростання доходів по письмовій кореспонденції та дрібних пакетах стався на 40,8%, посилок – на 53,7%, періодичних виданнях на 20%, перекладах – на 11% і торгівлі на 21%. При цьому витрати зросли на 984,9 млн грн.

Відзначається, що найбільшу частку у витратах (71,3%) займають витрати на оплату праці – 2,1 млрд грн і відрахування на соціальні заходи – 504,3 млн грн.

Крім того, середня заробітна плата за цей період збільшилася на 40,2% – до 4 778,2 грн.

Керівник Укрпошти Ігор Смілянський зазначив, що для стабілізації фінансового положення компанії необхідно отримати тариф на доставку пенсій на рівні собівартості.

“Зараз цей тариф становить лише 60% від собівартості послуги та він не переглядався з 2004 року. При цьому наші операційні витрати збільшуються – зростають нарахування на соціальні заходи та збільшується фонд оплати праці, більша частина якого йде на зарплати виробничого персоналу”, – пояснив він.

Нагадаємо, що Укрпошта в 2017 році отримала 203 млн грн збитку, при цьому чистий дохід компанії збільшився на 19,6% до 5,5 млрд грн в порівнянні з 2016 роком.

“Укрпошта” є монополістом поштового зв’язку України, входить до сфери управління Міністерства інфраструктури. Крім поштового напрямки компанія розвиває також фінансові послуги, торгівлю та іншу комерційну діяльність.

Мережа компанії нараховує 11,5 тис. відділень по всій Україні. Штат підприємства налічує 76 тис. осіб, з яких 33 тис. – листоноші, 13 тис. – оператори поштового зв’язку.