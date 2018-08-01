Європейський союз домовився про збільшення імпорту зрідженого природного газу.

США ведуть переговори з Європейським союзом про будівництво портів для прийому американського скрапленого газу.

Про це повідомив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в ході прес-конференції з італійським прем’єр-міністром Джузеппе Конте 30 липня.

Відповідаючи на питання про постачання енергоресурсів, Конте заявив, що обговорював з американським президентом ідею будівництва Трансадріатичного трубопроводу, який забезпечить газом Італію та країни Південної Європи. Трамп у відповідь заявив, що США можуть запропонувати альтернативу.

“Ми вже обговорюємо з Євросоюзом будівництво від дев’яти до 11 портів, за які вони будуть платити, щоб ми могли надіслати наш скраплений газ в різні частини Європи”, – підкреслив Трамп.

26 липня стало відомо, що Європейський союз домовився про збільшення імпорту зрідженого природного газу зі США. У Єврокомісії заявили, що за рахунок поставок газу з США хочуть домогтися диверсифікації енергопостачання Євросоюзу.