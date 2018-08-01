З 1 серпня “Vodafone Україна” підвищить тарифи для корпоративних абонентів в 1,5-2 рази, більше всього вартість абонплати зросте для тих, які користувалися самими доступними тарифами.

Так, мобільний оператор примусово переводить своїх абонентів на нові тарифні плани, закривши при цьому 18 тарифних планів для корпоративних абонентів.

Зокрема оператор закриває дві лінійки тарифів: “Офіс 30+/50+/90+/150+”, “Офіс 10/20/30/40/50/80/90”. Для абонентів цих тарифів ціни зростуть більш ніж в 2 рази. Наприклад, абонентам з тарифом “Офіс 30+” доведеться платити 70 гривень, а абонентам з тарифів “Офіс 50” – 110 гривень.

Також “Vodafone Україна” закриє тарифи “Смарт Офіс 20/40/60/100/160/220” і “Смарт Офіс 3G”. Абонентам, які користувалися недорогими тарифами “Смарт Офіс 20/40/60”. З 1 серпня доведеться платити значно більше: 40 грн, 70 грн та 120 грн відповідно.

Для абонентів з тарифами “Смарт Офіс 100/160/220” ціни зростуть в середньому на 75%.

Найбільше вартість абонентської плати зросте для тих абонентів, які користувалися самими доступними тарифами.

До відома, раніше оператор закрив свій самий доступний тариф RED XS і перевів всіх абонентів на більш дорогі RED XS+ або RED EXTRA.