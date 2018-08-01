Випробування озброєння пройшли невдало.

Невдачею завершився у вівторок випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Minuteman III.

Як повідомила прес-служба Командування глобального удару ВПС, ракета була знищена з міркувань безпеки під час польоту над Тихим океаном.

Вона стартувала рано вранці 31 липня з шахтної пускової установки на авіабазі Ванденберг (штат Каліфорнія) і в 04:42 за часом Тихоокеанського узбережжя США на неї був відправлений сигнал про самознищення.

Представники ВПС США заявили, що під час польоту ракети були виявлені аномалії.

Однак ніяких інших деталей вони не привели.

“Аномалія – будь-яке несподіване подія під час випробувань. Оскільки аномалії можуть виникати з-за багатьох факторів, що відносяться до самої операційної платформі або випробувального обладнання, необхідний ретельний аналіз для визначення їх причин”, – йдеться в документі.

За словами військовослужбовців, навчальна ракета наближалася до заданої мети в районі атола Кваджалейн (Маршаллові острова) в Тихому океані, коли її довелося знищити.

МБР Minuteman III, що запускаються з бази Ванденберг, оснащені складним устаткуванням збору даних. Фахівці використовують ці дані для перевірки готовності й можливостей наявних МБР. Вони також обладнані спеціальним пристроєм, на яке у разі аномалій відправляється команда самознищення ракети.

У прес-службі раніше відзначали, що зазвичай випробування визнаються успішними, якщо ракета не зійшла з заданої траєкторії польоту, її прилади справно функціонували, були отримані дані з сенсорних датчиків, а головна частина потрапила у встановлену точку.

Метою випробувань є перевірка готовності, ефективності та точності системи. Сама МБР не була оснащена боєголовкою.