Курс гривні в липні знизився через фактори, які носять ситуативний характер. Зокрема, на падіння національної валюти вплинуло те, що світові центробанки підвищували свої ключові ставки.

Про це написав глава Ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці в Facebook.

“Так, наприклад, ФРС США з кінця минулого року кілька разів підвищувала базову процентну ставку, встановивши її в діапазоні 1,75-2% річних. Це спровокувало відтік капіталу з ринків, що розвиваються, так як залучення капіталу ставало більш дорогим, і цей капітал рухався переважно у США і Японії. Ситуація тиснула на бюджети і валюти країн, що розвиваються, і, відповідно, це позначилося на курсі національної валюти України – влітку зросла волатильність гривні з тенденцією до зниження курсу”, – пояснює фінансист.

Данилишин зазначає, що відтік капіталу і як наслідок зниження курсанацвалют є зараз загальним трендом для країн, що розвиваються. Він наводить у приклад валюти інших країн. Він каже, що підвищення ставки ФРС також вплинуло на нацвалют, дісталося навіть китайського юаня.

“Зокрема, нещодавно був зафіксований історичний мінімум курсу турецької ліри по відношенню до долара США (4,9 ліри за долар). Також оновив історичний мінімум курс аргентинського песо до долара США (25,5 песо за долар). Всього з початку 2018 турецький і аргентинська національні валюти по відношенню до американського долара втратили 16,5% і 25% відповідно. Після підвищення ставки ФРС, яке відбулося на початку червня, всього за тиждень на 4,5% знизився курс південно-африканського ранда, на 1,7% – мексиканського песо, на 1,2% – до індійської рупії, курс якої досяг мінімальних позначок з Листопад 2016. Тенденція не обійшла навіть китайської юань, вперше з грудня 2017 року його курс знизився до рівня 6,6 юанів за долар США”, – написав експерт.

Також глава Ради Нацбанку пояснює, що політичні фактори мають свій вплив на курс і політику ФРС, особливо це відчувається перед майбутніми виборами в американський Конгрес.

“Однак сила впливу підвищення ставки ФРС поступово зменшується. А з урахуванням того, що після зростання ВВП США в II кварталі на 4% очікується уповільнення темпів зростання економіки в III і IV кварталах 2018 року, і на тлі наближення виборів у Конгрес (відбудуться в листопаді) ймовірність подальшого підвищення ставки ФРС протягом одного-двох місяців не виглядає високоймовірною”, – пише Данилишин.

Він пояснив, з чим пов’язаний відтік капіталу з України, який спостерігався в липні. За словами експерта, це зумовлено погашенням гривневих ОВДП з боку нерезидентів. Також Данилишин прогнозує відносну стабільність гривні в серпні.

“Відтік капіталу з країн, що стався у вигляді відтоку іноземних портфельних інвестицій, як найбільш мобільного виду інвестицій в умовах мінливої макроекономічної кон’юнктури. В Україні протягом липня це спостерігалося у вигляді масованого погашення номінованих у гривні ОВДП, які тримали в своїх портфелях нерезиденти. По мірі отримання коштів вони конвертували гривню в іноземну валюту, що призвело до підвищення попиту на неї. Проте, пік виплат за номінованими у гривні ОВДП на користь нерезидентів припав на липень, в серпні 2018 обсяг запланованого погашення нерезидентських ОВДП є помірним. Також певний додатковий попит на іноземну валюту спостерігався внаслідок високих обсягів відшкодування ПДВ. Незважаючи на ослаблення впливу підвищення ставки ФРС і невисокі обсяги погашення ОВДП на користь нерезидентів, а також беручи до уваги те, що в кінці літа почнеться експорт української сільськогосподарської продукції, в серпні слід очікувати на валютному ринку України відносного балансу з незначною перевагою у бік припливу іноземної валюти”, – говорить експерт.

Нагадаємо, обсяги товарного експорту у грошовому вираженні за червень зросли на 11,5% в річному вимірі — до $3,4 млрд. Але це стосувалося лише виручки, і мало мало спільного з нарощування фізичних поставок. Як наші металурги, так і аграрії вигравали на зростанні цін на свою продукцію, відвантажуючи менші обсяги товарів.