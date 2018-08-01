Деякі з мігрантів були п’яні.

Четверо поліцейських отримали поранення у зіткненнях з мігрантами у французькому портовому місті Кале.

Відзначається, що в понеділок спецпідрозділ поліції втрутився в ситуацію після вторгнення мігрантів в одну з компаній, яка знаходиться в індустріальній зоні недалеко від кільцевої дороги, що веде в порт Кале. Частина мігрантів була в стані алкогольного сп’яніння.

Мігранти закидали правоохоронців камінням, в результаті зіткнень постраждали чотири людини, один з яких отримав поранення в голову. Профспілка Unsa-Police засудив насильство у відношенні сил правопорядку.

Раніше в Калі розташовувався великий табір для мігрантів, відомий як “джунглі”. Після його знесення в місті регулярно одночасно знаходяться декілька сотень мігрантів.