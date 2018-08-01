Віктор Кривіцький, призначений у липні в. о. заступника голови Державної фіскальної служби, відповідальним за митне напрямок, розпочав роботу по поверненню люстрированных митників часів Януковича.

Про це свідчить документ, який потрапив у розпорядження редакції.

Як випливає з офіційного листа, Кривицький вже через 20 днів після початку роботи на новому посту почав лобіювати повернення до ГФС посадових осіб, звільнених після прийняття закону «Про очищення влади».

Так, у листі керівництву Київської митниці Кривицький просить виконати рішення суду про поновлення в правах колишнього заступника голови столичної митниці Сергія Бутенка: