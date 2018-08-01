На борту літака перебувало 80 осіб.

У Мексиці пасажирський літак авіакомпанії Aeromexico розбився незабаром після зльоту з аеропорту міста Вікторія-де-Дуранго.

За непідтвердженими даними, на борту перебувало 80 осіб. Даних про загиблих і постраждалих поки немає.

З повідомлень місцевих ЗМІ випливає, що після катастрофи є ті, що вижили — повідомляється, що в шосе поряд з місцем аварії бачили пасажирів, які просили про допомогу.

Літак повинен був виконати рейс в Мехіко. У Aeromexico не підтвердили інформацію про кількість пасажирів, заявивши лише, що максимум на борту могли перебувати сто чоловік.