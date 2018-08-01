Влада Малайзії опублікувала звіт про розслідування катастрофи літака Boeing 777 (рейс MH370), зниклого в березні 2014 року під час перельоту з Куала-Лумпура в Пекін.

За словами експерта, його колегам так і не вдалося з’ясувати причини зникнення лайнера, які “можуть бути встановлені тільки у разі виявлення уламків”.

Згідно зібраної інформації, перед зникненням літак різко взяв курс назад. Розворот здійснювався в ручному управлінні – автопілот в цей час був відключений.

З такими висновками погодились всі учасники розслідування, які вважають, що цей розворот і подальший рух літака не були наслідком технічних неполадок. Вони схиляються до версії про стороннє втручання в процес пілотування.

Втім, є факти, що спростовують цю гіпотезу: відповідальність за трагедію не взяла на себе жодна діюча угруповання, зазначає експерт, слова якого наводить британська газета The Guardian.

Експерти вважають, що не виключена також версія про винність пілотів літака. Аудіозаписи переговорів з диспетчерами свідчать про те, що перед зникненням літака льотчики були спокійні – психологи не змогли виявити в їх мови, ознак стресу, природного у разі виникнення нештатної ситуації на борту.

Літак Boeing 777 (рейс MH370) авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту якого перебували 239 чоловік, пропав з радарів в ніч на 8 березня 2014 року. Імовірно, лайнер зробив крутий поворот і полетів на південь в бік Індійського океану, де потім розбився.

Пошук уламків зниклого судна вели влади Австралії, Малайзії та Китаю. В ході дослідження 120 тисяч квадратних кілометрів було знайдено кілька уламків, які, за словами експертів, могли належати зруйнованого літака.

У листопаді 2016 року Австралійське бюро безпеки на транспорті (Australian Transport Safety Bureau, ATSB) представив доповідь, присвячену розслідуванню авіакатастрофи.

Експерти підтвердили раніше висунуту версію некерованого падіння літака в океан з великої висоти після того, як у нього закінчилося паливо.

На початку 2017 року влада Австралії, Малайзії і Китаю офіційно оголосила про закінчення операції з пошуку лайнера, проте потім знайти його зголосилася приватна компанія Ocean Infinity. У травні 2018 року було оголошено про остаточне припинення пошукової операції.