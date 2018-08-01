В Італії отруїли вівчарку на прізвисько Каос, яка відома тим, що врятувала людей після землетрусу в 2016 році в Аматриче.

Про це повідомляє The Guardian.

«У мене немає слів. Я не можу зрозуміти цей жах. Він був живий як мінімум до двох годин ночі, я чув, як він гавкав», — каже господар собаки Фабіано Етторе, який знайшов труп пса в своєму саду вранці в суботу 28 липня.

За інформацією ЗМІ, Каоса назвали собакою-героєм за те, що він в 2016 році знайшов людей, що вижили під завалами після землетрусу в Аматриче.

«Вбили героя, який у ті тривожні години разом з рятувальниками розбирав чотирма лапами завали і шукав тих, що вижили. Каос рятував людей, і ті ж самі люди його отруїли», — заявив представник італійської організації по захисту тварин Рінальдо Сидоли.

Повідомляється, що у зв’язку з інцидентом зоозахисники закликають посилити покарання за жорстоке поводження з тваринами.