Президент Білорусі Олександр Лукашенко жодного разу не з’являвся на публіці після чуток про його інсульті

На це звернуло увагу білоруське видання Радые Свабода. Журналісти відстежили публікації і сюжети своїх колег за останні кілька днів і помітили, що з моменту появи чуток про інсульті президента Лукашенка не відвідав жодного публічного заходу.

Єдиним «появою» Лукашенко на телебаченні за останні дні можна вважати його згадка в сюжеті про дорожньому будівництві.

Журналісти з’ясували, що Лукашенко не з’являвся на публіці з 28 липня. Примітно, що саме з цього часу пішли чутки про його інсульті.

Варто відзначити, що перші повідомлення про інсульті президента Білорусі з’явилися на російському анонімному Telegram-каналі «Незигарь», де публікуються політичні новини. Пізніше про це написало видання «Деловая столица» з посиланням на джерела в журналістських колах Білорусі.

Повідомлялося, що після 26 липня у розкладі Лукашенко був запланований візит в Гомель, однак він так і не відбувся. При цьому причини його скасування не пояснили навіть місцевим чиновникам.

На сайті президента Білорусі повідомляється, що 26 липня він провів нараду з питань держслужби, а 28 зустрівся з головою правління китайської корпорації CITIC Group Чан Чжэньминем.

Варто зазначити, що офіційні джерела спростовують чутки про інсульті Лукашенко. Так, його прес-секретар Наталія Ейсмонт назвала повідомлення в ЗМІ маячнею.

«Я можу прокоментувати тільки так, що це повна нісенітниця. Олександр Григорович знаходиться абсолютно в робочому режимі», — заявила вона, при цьому так і не уточнивши, де зараз знаходиться Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що білоруські чиновники перестаралися з підготовкою до візиту Лукашенка в Гомель. Про це свідчить ролик, опубліковану на відеохостингу каналу Yotube. На відео можна побачити, як робітники в екстреному порядку клали плитку, фарбували будинки і навіть сушили калюжі.

Крім того, вони вирізали ножами з плитки пророслу траву. Багато жителі Гомеля не оцінили старання комунальників.