Судді, які виносили неправосудні рішення у період Євромайдану та забороняли мирні зібрання не поспішають покидати свої крісла. На жаль, тієї темп який набрала Вища кваліфікаційна комісія у контексті допуску суперечливих кандидатур дає підстави стверджувати, що не всім «суддям Майдану» доведеться змінювати професію.

Знайомтесь, суддя Одеського апеляційного адміністративного суду – Степан Дмитрович Домусчі.

Якщо до 2008 року Домусчі Степан розглядав цивільні справи, справи про адміністративні правопорушення, справи адміністративної юрисдикції справи та обрання запобіжного заходу для осіб, що підозрюються у скоєнні злочину. То з 2008 року по нині він розглядає справи виключно адміністративної юрисдикції.

Домусчі Степан приймав участь у конкурсі до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, оголошеного комісією 07 листопада 2016 року. Але у нове відомство потрапити не зміг. Однією із причин було рішення колегії під його головуванням про заборону мирних зібрань у підтримку угоди про асоціації між Україною та ЄС. Невдовзі Степан Дмитрович буде співбесіду в межах первинного кваліфікаційного оцінювання від результатів якої залежатиме чи збереже він за собою посаду.

Зважаючи на це, Громадська рада доброчесності вважає, що кандидат заявив неправдиві відомості у декларації. А отже суддя підлягає перевірці відповідно до закону, що могло б тягнути за собою притягнення до дисциплінарної відповідальності, а у разі виявлення порушень присяги – звільнення.

Також були також виявлені факти, які можуть свідчити про недостовірність відомостей зазначених у майнових деклараціях Домусчі Степана. Зокрема, у електронних деклараціях за 2015 та 2016 роки вказано, що суддя у 2008 році набув право керування автомобілем mitsubishi outlander. Однак у паперових деклараціях за 2013 та 2014 роки про це чомусь не згадується.

Також в анкеті кандидата на посаду судді Верховного суду йдеться про наявність фінансового зобов’язання, тобто договором позики з фізичною особою від 2008 року. У паперових деклараціях у відповідному розділі інформація про правочин відсутня. Альо при заповненні електронних декларацій Домусчі Степан раптово згадує про договір та декларує зобов’язання.

Дружина Ірина Моїсєєва, з недавніх пір пенсіонер, має у власності земельну ділянку на 1000 кв. м. та дві квартири в Одесі. Одну з них ділить разом з сином Денисом. При цьому сам суддя за всю свою суддівську діяльність не наживши нерухомого майна, звісно якщо вірити його декларації.

Квартира на 80 кв. м., яка належить обом членам родини, була набута у власність у 2011 році на підставі свідоцтва виданого Одеською міськрадою. Зазначимо, що це може бути приватизоване комунальне житло.

Також у дружини Степана Дмитровича є об’єкт незавершеного будівництва у котеджному містечку неподалік Одеси. Ми навідалися туди аби оцінити помешкання. Виникають сумніви у спроможності Ірини Моїсєєвої звести його за власні кошти, бо, як ми вже згадували, за п’ять років її задекларований дохід склав трохи більше чверті мільйона гривень.

Щодо рухомого майна, то згідно декларації Ірина Георгіївна має у власності BMW 320i 2008 року випуску. Ринкова вартість подібної моделі приблизно дорівнює п’ятому ятирічному прибутку дружини судді. Тож як їй вдалося придбати авто та почати недешеве будівництво можна лише робити припущення.

Суддя Степан Дмитрович Домусчі у власності автомобілів немає. Однак у 2008 році він обзавівся правом керування транспортним засобом Mitsubishi Otlander 2008 року випуску. Нагадуємо, у паперовій декларації відомості про наявність такого права відсутні, що може свідчити про недостовірність викладеної там інформації. Власниця автомобіля Махновська Марія Леонтіївна, ймовірно є тещою судді. До того як вийти на пенсію жінка працювала в державному підприємстві «Південний біотехнологічний центр в рослинництві», яке було підпорядковане Національній академії Аграрних наук України і навряд мала високу заробітну плату.

Суддя Одеського апеляційного адмінсуду Домусчі Степан проходитиме етап співбесід з Вищою кваліфікаційною комісією суддів під час якого буде визначена його подальша суддівська кар’єра єра.