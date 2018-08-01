Бум крипто-валют докотився і до Дніпра. У біткойни інвестують і серйозні бізнесмени, і скромні трудівники.

А давайте дізнаємося – хто з “слуг народу” накопичив біткойни, “ефіри” та інші популярні сьогодні крипто-валюти?

Аналіз декларацій про доходи чиновників і депутатів з Дніпра і області показавши: серед них – двоє потенційних мільйонерів і навіть мільярдер (!) – при перерахунку крипто-активів в гривні за поточним курсом.

Два “бітка” для сімейного бюджету

Скромні, в порівнянні з іншими чиновниками – крипто-мільйонерами, активи – у сім’ї у Надії Щекочіхіної, заступниці керівника кадрової служби міської ради Кривого Рогу.

Згідно з даними, внесеними до документа, вони оцінювалися в 712 907 грн (за станом на 31.12.2017)

У голови бюджетної комісії – 1 BTC і аж 90 000 “риплів”

Володар більш вагомого крипто-валютного капіталу – депутат і голова бюджетної комісії міської ради Дніпра Артем Хмільників.

Крім того, в активах депутата – 90 000 одиниць крипто-валюти Ripple.

Що ж, практикуючий юрист і голова бюджетної комісії пан Хмільників знає толк в накопиченнях.

Біткойни на десятки мільйонів – у фахівця у справах дітей

Ще один успішний інвестор в крипто-валюти – Артем Куций, головний спеціаліст Управління – служби у справах дітей Шевченківського (колиш. Бабушкінського) районної ради Дніпра.

Також в декларації головного спеціаліста – 175 біткойнов (Ілюстрація – додаток 3)

Невеликими частинами ці ресурси були накопичені починаючи з 2014-15 роках.

По курсу на день підготовки статті, в перерахунку на гривні – це 37 млн 150 400. Перспективні інвестиції!

Залишається загадкою, що спонукало підприємця, який заробив майже мільйон гривень у 2017 році, з 110 тисячами доларів і крипто-валютними активами вартістю в кілька десятків мільйонів, вибрати кар’єр єру службовця в райраді зі скромною зарплатнею? Втім, це – вже інша історія …

Екс-секретар міськради Дніпра – потенційний мільярдер?

До речі, в’ячеслав Дмитрович інвестує в крипто-валюти як мінімум з 2015 року – біткойни вказані вже в його уточненої декларації за цей рік. Що сказати, вкладення виявилося перспективним!

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Надихнувшись прикладами успішних земляків, бажаємо усім читачам придивлятися до ринкових трендів і грамотно інвестувати!

А ми продовжимо уважно стежити за зміни у добробуті чиновників і депутатів та будемо повідомляти про примітні факти читачам

Максим Забуга