Для економії місця влади дозволяють тільки кремації тіла.

У південно-східній китайській провінції Цзянси влади приступили до конфіскації трун і ввели заборону на традиційні похорони. Дані заходи вживаються в рамках політики «тільки кремація».

Така політика впроваджується в провінції, щоб зберегти земельні ресурси. Остаточно вступити в силу політика «тільки кремація» повинна до вересня 2018 року.

В даний час в провінції конфіскують труни з будинків місцевих жителів, знищують їх екскаваторами. Щоб врятувати труни, багато китайців лягали в них. В Цзянсі вже заборонено володіння і виробництво трун.

За знищені труни влади провінції пропонують місцевим жителям компенсацію в розмірі двох тисяч юанів, однак, за словами одного з громадян, багатьом сім’ям доводилося накопичувати близько п’яти тисяч юанів, щоб виготовити труну. Він також уточнив, що під заборону влади Цзянсі потрапили й інші традиційні ритуали, в тому числі надгробні камені.

Замість традиційних похорону місцевим жителям пропонують спалювати померлих родичів, однак для багатьох китайців важливо поховати тіло недоторканим. Щоб виконати останню волю батьків, багатьом доводиться йти на злочини, купуючи для кремації чужі тіла.