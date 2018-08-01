Десятки людей отримали поранення і загинули.

Вчора, 31 липня, в Джелалабаді і провінції Фарах в Афганістані 26 осіб загинули в результаті двох терактів.

Бойовики атакували урядову будівлю в Джелалабаді, убивши 16 осіб. Смертник на замінованому авто вибухнув біля центру репатріації, після чого влаштували двоє терористів з поліцією шестигодинну перестрілку. За даними очевидців, серед жертв – жінка, діти і поліцейський.

Двох бойовиків застрелили співробітники сил безпеки.

Крім того, при підрив фугасу на дорозі в провінції Фарах загинули ще 11 осіб. Автобус з людьми слідував в Кабул провінції Герат.

Щонайменше 31 мирний житель отримав поранення в цих атаках. Поки жодна з угрупувань не взяла на себе відповідальність за атаки.