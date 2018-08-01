В ЦАР вбиті журналіст Орхан Джемаль, режисер Олександр Расторгуєв і оператор Кирило Радченко. Вони знімали фільм про ПВК «Вагнер»

Троє росіян, убитих в Центральноафриканській республіці — журналіст Орхан Джемаль, режисер Олександр Расторгуєв і оператор Кирило Радченко, повідомляє «Дощ» з посиланням на джерела в Центрі управління розслідуваннями Михайла Ходорковського. Про те, що серед загиблих був Орхан Джемаль, також повідомляє Російська служба «Бі-бі-сі».

В ЦАР, за словами співрозмовників «Дощу», загиблі знімали фільм про діяльність ПВК «Вагнер».

За словами одного із співрозмовників, загибель знімальної групи підтвердили в місії ООН в ЦАР, а також місцеві держслужбовці. Росіяни були зупинені на блокпосту, стверджує джерело. <cite>→ Дощ </cite>

За попередніми даними поліції, вбивство було скоєно з метою пограбування.