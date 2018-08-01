Багато хто і сьогодні дуже сильно переживають і згадують невдачу Перебудови і навіть звинувачують в цій невдачі публіцистів і громадських діячів тих років – “виконробів перебудови”. Невдача Перебудови – це її невдача в тому людському сенсі, що після всевладдя КПРС і розпаду СРСР в Росії через кілька років встановилося і сьогодні має місце всевладдя в країні ГБ і вихідців з ГБ і всевладдя великих грошей в кишенях депутатів, членів уряду і т. д..

Вважаю, що звинувачувати в невдачах Перебудови одних “виконробів перебудови” не можна і неправильно. Винні у невдачі Перебудови, по-моєму, ми самі й когорта “гайдаровцев” і Єльцин, якого і “виконроби перебудови” і ми, звичайні громадяни в його боротьбі не тільки з партаппаратом КПРС – що було правильно, але і в боротьбі з Горбачовим підтримали (що навряд чи можна вважати сьогодні правильним хоча б тому, що саме і тільки заради перемоги над Горбачовим Єльцин після серпня 1991 року підписав Біловезькі угоди).

Історично головна вина Єльцина, яка призвела до невдачі Перебудови, якщо це можна вважати суб’єктивно його виною, а не помилкою невідання, полягає, по-моєму, в тому, що він повірив, що відпуск цін і потім приватизація по Чубайсу повинні бути першими і необхідними кроками до демократії і нормальному осудної соціально-громадського устрою “як на Заході”.

Про те, що “гайдаровцы” створюють нелегітимні в очах величезного більшості суспільства соціально-економічні відносини – я маю на увазі здійснений ними характер розподілу державної власності і способи цього розділу – і нелегітимну з точки зору більшості трудящих економіку і відповідно нелегітимну владу ні “гайдаровцы” , ні Єльцин не думали, швидше і вірніше їх це не турбувало. Ось це “не думали і не турбувало” дійсно Єльцина і “гайдаровцев” історична вина!. В той час були й інші пропозиції від Шаталіна, Шмельова, Богомолова, Явлінського, які Єльцин не прийняв, ймовірно, тому що вони були йому політично не вигідні..

Виконроби перебудови в цьому мало що розуміли і в основному в цьому процесі і цій боротьбі вже не брали.