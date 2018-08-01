

Наслідки аварії літака в Мексиці.



Встановлено місцезнаходження всіх 103 чоловік, що знаходилися на борту. З них 98 осіб перебувають у різних лікарнях.

В результаті краху літака Aeromexico в мексиканському штаті Дуранго госпіталізовано 98 осіб. Про це в середу, 1 серпня, повідомив міністр зв’язку і транспорту Мексики Херардо Руїс Эспарса у своєму Twitter.

“Про інцидент з літаком Aeromexico у місті Дуранго: 103 чоловік, що знаходилися на борту, встановлено місцезнаходження 101, з яких 90 людей перебувають у різних лікарнях. Аеропорт відновив роботу”, – написав він у своєму мікроблозі.

Пізніше міністр повідомив, що всі 103 людини були знайдені, а загальне число госпіталізованих становить 98 осіб.

“Про смерті не повідомлялося”, – підкреслив Эспарса.

Раніше в авіакомпанії Aeromexico і в Міністерстві транспорту повідомляли, що в літаку перебував 101 людина, 97 пасажирів і чотири члени екіпажу.

Літак авіакомпанії Aeromexico впав відразу після зльоту з аеропорту Дуранго однойменного штату. Він прямував в Мехіко. За словами місцевої влади, під час зльоту йшов сильний дощ. Пілоти хотіли повернутися в повітряну гавань, але втратили контроль над бортом. Рятувальники відзначили, що літак здійснював жорстку посадку.