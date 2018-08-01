Входить у депутатську групу «Воля народу» парламентарій Олександр Супруненко в липні отримав 17,377 млн грн дивідендів від «Асвіо Банк». Про це повідомляє радіо «Свобода» з посиланням на Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

ЗМІ нагадує, що Олександр і В’ячеслав Супруненко є мажоритарними акціонерами «Асвіо Банк», отримавши дозвіл на придбання істотної участі (мажоритарного пакета акцій) у серпні 2015 року. Зараз загальна частка братів Супруненків в банку досягає 89%.

Зазначимо, Олександр Супруненко є депутатом шостого і восьмого скликання Верховної Ради. Його брат — В’ячеслав Супруненко — був зятем екс-мера Києва Леоніда Черновецького.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Супруненко спростував інформацію, яку поширив генпрокурор Юрій Луценко щодо їх про несплату податків.