З часів краху так званого реального соціалізму минуло майже три десятиліття. В результаті капіталізм сильно зміцнився і в Східній, і в Західній Європі. Великі частини Європи пережили капіталістичну контрреволюцію.

У 1989 році впала Стіна, а в 1991 став історією Радянський Союз. Після ідеологічної холодної війни залишився капіталізм — як переможець. І капіталісти стали вести себе як справжні переможці. Цінності, якими раніше розпоряджався суспільство, були як трофеї поділені між олігархами і транснаціональними корпораціями. Мільйони людей втратили соціальної захищеності, у всіх частинах світу спад профспілкового руху призвів до погіршення умов життя для осіб найманої праці.

Покоління через чисельність населення в Східній Європі, виключаючи Росію, скоротилося на 24 мільйони чоловік. Багато країн переживають критичний втеча молодого і освіченого населення. У західноєвропейських країнах чисельність робітничого класу збільшилася на багато мільйонів завдяки трудової міграції зі Сходу.

Ідея класового компромісу отримала відставку

Мало хто на Заході тужив за східно-європейському реального соціалізму. Але те, що сталося пізніше, показало, що цей соціалізм побічно допомагав зміцнювати становище західного робочого класу. Коли не стало ідеологічного конкурента західного капіталізму, багато в чому зникла і основа для класового компромісу, який кілька десятиліть забезпечував реальне підвищення зарплати для більшості. В результаті частка праці найманих працівників у створенні цінностей падає, в той час як власники зберігають бобільшу частину прибутку. Соціальні відмінності посилилися у всіх країнах, мільйони і в західноєвропейських країнах опинилися зараз за межею бідності.

Таким чином, крах реального соціалізму став втратою для людей праці як на Сході, так і на Заході Європи. Він став тріумфом капіталістів, які на практиці мають свободу дій у великій частині Європи в останні тридцять років. Коли немає класового компромісу, насправді на всіх рівнях ведеться класова боротьба.

Чому Путін так популярний?

Якщо людям на Заході важко зрозуміти причини популярності Володимира Путіна, пояснюється це відсутністю знань про становище в Росії після розпаду Радянського Союзу. Тут можна рекомендувати прочитати книгу білоруської письменниці, лауреата Нобелівської премії Світлани Алексієвич «Кінець червоного людини. Час секонд хенд». Вона дає дуже живе уявлення про те, як люди сприймали час після падіння комунізму.

1990-ті роки були в Росії часом бандитів і злодіїв (олігархів), коли люди, які мають вплив, розікрали те, що належало всім, і за один день стали доларовими мільйонерами. Для колишнього радянського громадянина це означало катастрофу, гарантії безпеки зникли, настало свято криміналу. Ментальний поворот був драматичним, радянські цінності стали рівні нулю, всім став правити дикий капіталізм, до чого більшість було абсолютно не готове. Мрія про західну демократію, якщо вона коли-небудь і була поширена, швидко зникла.

Нова Росія стала лабораторією неоліберальних експериментів, підтриманих США, Заходом і міжнародними фінансовими інститутами. Був введений нерегульований капіталізм, без будь-яких протистоять йому сил. Неоліберальна шокова терапія при Єльцині позбавила російських того, що у них було гідного життя.

Радянський Союз мав рейтинг високорозвиненої країни. За індексом соціального розвитку СРСР займав 25-е місце в світі, в той час як США — для порівняння — були на 18-й позиції. Через 10 років після капіталістичної контрреволюції Єльцина Росія опинилася в рейтингу на 60-му місці. Протягом 1990-х ВВП Росії скоротився на 50%, це стало історичним рекордом для будь-якої країни в мирний час. Реальна зарплата більшості впала на 60%. Коли Єльцин пішов зі свого поста в новорічну ніч 1999 року, опитування громадської думки показували, що його підтримували 2% населення. Це пояснює те, що лише 5-6% росіян сьогодні віддають свій голос ліберальним політикам. І це пояснює сильні позиції Путіна.

Хоча більшість росіян підтримують Путіна, їм, тим не менш, ясно, що в країні великі соціальні проблеми. Різниця в доходах в Росії більше, ніж у всіх європейських країнах ОЕСР, і також більше, ніж у США. Опитування громадської думки показують, що конфлікт між бідними і багатими — найважливіше питання для російських виборців.

Переселення народів з колишніх країн східного блоку

Та ж капіталістична контрреволюція здійснена в більшості країн східного блоку. Великі групи населення пережили драматичне погіршення умов життя. Мільйони людей відповіли на ці соціальні виклики тим, що емігрували. За тридцять років багато країн пережили драматичне і критичне для суспільства падіння чисельності населення. Міграція, зросла смертність і низька народжуваність — ось причини цього.

Латвія втратила кожного четвертого жителя. Болгарія, Литва та Боснія — кожного п’ятого. На 18% скоротилося населення України, на 17% — в Молдавії та на 14% у Румунії. Це говорить про те, наскільки країни були відкинуті назад. Словенія і Чехія в якомусь сенсі стали винятком із йде вниз спіралі. Обидві країни стали проти неоліберальної шокової терапії і здійснили більш поступовий перехід до ринкової економіки.

Їдуть частіше всього молоді і освічені. Еміграція зі Східної Європи скоротила безробіття, вона діє як свого роду клапан для політичної напруженості. Замість того, щоб почати боротьбу на батьківщині, міграція розглядається деякими як більш просте рішення. Той же самий механізм міграції може пояснювати, чому жорстока політика скорочення асигнувань в таких країнах, як Греція та Іспанія, не призвела до соціального неспокою.

Капіталістична контрреволюція в Європі

Чотири «свободи» в рамках ЄЕЗ — наріжні камені капіталістичної контрреволюції в Європі. Одна з «свобод», договір про вільне переміщення робочої сили всередині європейського спільного ринку праці, забезпечує нескінченний потік робочої сили на Захід. В результаті рівень зарплати значної частини західноєвропейського робітничого класу стагнує або навіть скорочується.

Коли це відбувається одночасно з тим, що особи найманої праці в Європі стикаються з масштабним наступом на завойовані права, те, що зараз по-новому іменується модернізацією трудового життя, капіталістична контрреволюція позначається на всьому регіоні ЄС. Все більша кількість європейців змушені займатися гірше оплачуваною роботою, у багатьох країнах це відбувається у співпраці з соціальною службою і службою державного страхування, які вимагають, щоб ті, хто живе на допомогу, працювали, щоб їх отримувати.

Європейський профспілковий рух втрачає свої позиції. Воно виявилося лише в незначній мірі здатне організувати трудових мігрантів, яких часто вербують на роботу через рекрутингові агентства і які працюють за короткостроковими контрактами. Для цього тимчасові трудові контракти не відновлюють, або ж підприємства, де існує профспілка, просто-напросто банкрутують. Останнє ми бачили недавно на прикладі «Норше Продукшун» (Norse Production) в комуні Сунде (Sund).

У багатьох країнах членами профспілки є близько 20% працюючих, а то й менше. Це стосується таких великих європейських країн, як Німеччина, Іспанія і Франція. У цій останній членами профспілки є лише 8% найманих працівників. У Норвегії рівень організації також падає. У 2016 році лише 49% осіб найманої праці були членами профспілки. Коли більшість не в профспілці, влада роботодавця зростає, особливо коли це відбувається паралельно з модернізацією європейського законодавства, яке вплинуло на трудову життя в Норвегії через договір ЄЕЗ.

Сьогодні ЄС гарантує неможливість проведення іншої політики. Політичні правила гри в системі ЄС роблять практично неможливим проведення соціал-демократичної або соціалістичної політики. Тому всі розмови псевдолівих про зміну ЄС зсередини — політична фікція.

Соціальний демпінг перетворився на елемент бізнесу

Спільне європейське законодавство сконструйовано так, щоб служити інтересам капіталу. Для особливо цинічних покупців праці соціальний демпінг став сам по собі елементом бізнесу. У нас в країні цілий ряд справ, пов’язаних з експлуатацією мігрантів, теж привернув до себе увагу.

Ми бачили це на прикладі скандалу навколо акціонерного товариства «Оранж Хельсе АС» (Orange Helse AS), що підбирає персонал для лікарень і будинків престарілих та доглядальниць. Медперсонал наймали в Литві, Латвії, Угорщини та Словаччини. Складна структура компанії сприяла приховуванню грошових потоків і ускладнювала контроль з боку суспільства. Коли все розкрилося, виявилося, що латвійські медсестри, які працювали на цю компанію в Норвегії, отримували 74 крони на годину. Одночасно з цим латвійська влада били на сполох у зв’язку з тим, що в країні не вистачає медперсоналу.

Інший приклад — компанія «РеноНорден» (RenoNorden), яка виграла конкурсні торги на вивезення та переробку сміття в 150 комунах. У неї був договір з компанією з підбору персоналу в Латвії, але умови тендеру були настільки погані, що працювати на таких умовах ніхто не хотів. Рішенням стало завезти працівників з України. Зрештою власники компанії збанкрутували, але спочатку вони отримали багатомільйонні прибутки.

Капіталізм непопулярний

Ніхто не повинен думати, що капіталізм зміцнився завдяки тому, що він популярний. Там, де капіталістична контрреволюція просунулася далі все, він також і найменше популярний. Реакційні праві націоналісти великою мірою зібрали дивіденди народного невдоволення в Східній Європі, але ми бачили це і в західноєвропейських країнах.

Разом з тим багато соціалістичні сили на підйомі. Поняття «соціалізм» зовсім не обов’язково так само страхітливо діє на покоління, яке народилося після холодної війни. Молодь хоче мати безкоштовну освіту, отримати роботу і житло, причому без того, щоб перетворюватися в рабів кредитів. Ясні голоси, які просувають соціалістичне мислення, зараз отримують таку підтримку, про яку ще кілька років тому годі було й мріяти.

У Норвегії ростуть партії зліва від ринково-ліберальної Норвезької робочої партії. Чим більш виразно стає видно обличчя контрреволюційного капіталізму, тим більшою може стати підтримка соціалістичного проекту.