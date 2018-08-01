

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США вже почали споруджувати великі ділянки стіни на кордоні з Мексикою.



Президент США Дональд Трамп заявив, що будівництво стіни на кордоні з Мексикою вже почалося. Про це він сказав своїм прихильниками в місті Тампа штату Флорида.

“Багато людей не знають, але ми вже почали будувати стіну. У нас є $1,6 млрд, і ми почали будувати великі ділянки стіни, але ми будемо про це говорити, нам потрібно більше. Ми будемо йти на рішучі дії, але ми їх отримаємо”, – запевнив американський лідер.

Трамп пояснив, що республіканці “хочуть сильні кордону і відсутність злочинності”, а “демократи виступають за відкриття кордону”, що, на думку глави США, рівносильно “масивному поширенню злочинності”. За його словами, вони хочуть, щоб синдикат MS-13 або Mara Salvatrucha “правили країною”.

“Цього не станеться”, – заявив Трамп.

За його словами, американські правоохоронні органи протистоять таким угрупованням.

“Ми хочемо, щоб безпеку наших кордонів була на максимумі”, – сказав американський лідер.

Він додав, що в США буде потужна захист державного кордону, в тому числі стіна.

Mara Salvatrucha – міжнародне злочинне угрупування, що діє в Центральній і Північній Америці, в основному в США, Мексиці, Сальвадорі, Гондурасі і Гватемалі.