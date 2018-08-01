

Щорічно США проводять в середньому три тестових запуску Minuteman III.



Запуск ракети Minuteman III скасували через виявлення аномалії, яка могла стати причиною непередбачених інцидентів під час випробування.

Військово-повітряні сили США прийняли рішення перервати тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Про це йдеться в повідомленні американського командування глобальних ударів ВПС, пише видання Santa Maria Times.

Зазначено, що запуск повинен був пройти з військово-повітряної бази Ванденберг в штаті Каліфорнія. Його скасували через виявлення аномалії, яка могла стати причиною непередбачених інцидентів під час випробування. У ВПС США відзначили, що запуск був «безпечно припинений».

Як пояснили у штабі, такі аномалії могли виникнути «із-за багатьох факторів, у тому числі з-за платформи запуску або тестового обладнання. Для виявлення причин її виникнення група експертів проведе дослідження.

Як відомо, міжконтинентальна балістична ракети Minuteman III використовується в США з 1970 року. Вона здатна пролетіти 13 тис. км. Американські військові проводять її модернізацію.

В кінці квітня повідомлялося, що США провели запуск цієї ракети. Він був проведений з тієї ж бази Ванденберг в штаті Каліфорнія, з якої, у вівторок, 31 липня, запустити її не вдалося.