Корпоративне законодавство, яким в обов’язковому порядку дотримуються акціонерні і приватні компанії, з кожним роком перетворюється в дрімучий ліс. У ньому можна легко заблукати, повністю втративши бізнес. Провідники законодавчим хащах-юристи, які освоїли досконало цей розділ права, навпаки, легко можуть зробити собі великі гроші та ім’я.

Яскравий старт

Світ бізнесу України вперше почув про досить невідомого юриста Сергія Алексееве в 2000 році. У компанії з іншим Сергієм Боярчуком вони працювали в штаті АБ «Енергобанк». Фінансова структура перебувала у важкому фінансовому становищі і, її неминуче чекало поглинання. На подив багатьох банкірів, які спостерігали за агонією, цього не сталося. «Енергобанк» врятували не фінансові вливання з боку, що в таких випадках є найпоширенішим ліками від «хвороби», не чудо, здійснене менеджерами банку, а два скромних молодих людини, які працювали в організації юристконсультами.

Через 3 роки, остаточно повіривши у свою професійну майстерність, Алексєєв, Боярчук і заснували адвокатське об’єднання «XXI століття» зі спеціалізацією на справах про банкрутство, реструктуризації боргів та корпоративному управлінні. Їх обох частіше стало видно на публіці, в суди й арбітражі. Через 2 роки в Києві відкрилася юридична контора зі звучною назвою, явно віддають дореволюційної топонімікою, ─ ТОВ «Алексєєв, Боярчук і партнери». Як насправді розподілялися обов’язки всередині неї невідомо, але Сергій Алексєєв все ж вирізнявся широтою інтересів, набагато більшою публічністю і громадською активністю. Крім професійних занять він знайшов час очолити фан-клуб Братів Кличків». Не важко здогадатися, що коли Віталій Кличко вирішив з головою піти в політику поруч із ним виявився процвітаючий юрист Сергій Алексєєв.

Псевдо-відхід з бізнесу

У листопаді 2014 року за списками партії УДАР Алексєєва обрали у Верховну Раду. Вимушений підкорятися закону про статус народного депутата юрист оголосив про те, що він «зав’язав» з бізнесом і повністю переключився на законодавчу роботу на благо обрав його народу. Так і повинно бути, але минуле Алексєєва ніяк не хотіло відпускати, а може бути він сам не хотів з нього йти, отримавши з депутатським мандатом зайвий козир у зазвичай «мутних» справах корпоративного права.

Рівно через рік з’явилися факти продовження депутатом Алексєєвим свого приватного бізнесу, що по суті закону є незаконним діянням. Більше того, сам бізнес виявився незаконним в квадраті. Іменна юридична контора Алексєєва і Боярчука з приходом до влади «донецьких» освоїла досить популярну в ті недалекі часи послугу ─ оптимізацію податків. Гроші банків, не бажаючих повною мірою розплачуватися з державною скарбницею, згідно «липових» договорів перераховувалися на спеціально створені «податкові майданчика». Через деякий час «майданчики» банкрутували, а перед цим гроші «відмивалися» переведенням у готівку. Нічого нового. Алексєєв і партнери обслужили на 247 млн гривень «Укрсоцбанк», на 35 млн гривень «Банк Форум». Всього на адресу зниклих «майданчиків» ТОВ «Юридична компанія «Экспериенс Ло», ТОВ «Мегарио», ТОВ «Центр ТК», ТОВ «Ревиндорторг» та ПП «Гвіана» пішло 318 млн гривень.

Жадібність призвела до провалу

З втечею з України «команди» Януковича бізнес Алексєєва не закінчився. Подібні операції активно проводилися весь 2014 рік і захопили частину 2015 року, поки не привернули до себе уваги. Алексєєв с Боярчуком створили більше десятка своїх власних «податкових майданчиків». Факт участі юристів у їх появі на світ неспростовними. У назвах фіктивних фірм обов’язково присутня згадка про Алексееве, Боярчуке і партнерів. Тільки компанії іменуються по-різному ─ колегія, союз, альянс, бюро, правовий чи юридичний офіси, центр, об’єднання, фірма і просто «Алексєєв, Боярчук і партнери» без всяких слів-приставок. Вся армада фірмочок була створена для забезпечення інтересів «Укрсоцбанку», який з допомогою хитрющих юристів позбувся необхідності сплати податків на 53 млн гривень. Депутат Алексєєв за роботу отримав 3 млн гривень. Втім, у декларації він цю суму чесно вказав. Тільки джерело отримання він визначив декілька інакше ─ дивіденди. Не інакше дивіденди від знання «сірих» схем.

Незаконна діяльність ─ дуже слизька доріжка. Неминучі конфлікти з замовниками, які можуть запідозрити виконавців у грі на власний «кишеню». Так у підсумку і вийшло. Головний ТОВ «Алексєєв, Боярчук і партнери» змушене було ховатися і змінити прописку зі столиці на провінційну Вінницю, а потім і взагалі зникнути, змінивши звучну назву на банальне «Блакитне Сяйво». У Вінниці «засиявшую» контору Алексєєва все-таки вирахували. У двох засіданнях суду опоненти на голову розбили в минулому талановитих корпоративних юристів, повністю втратили голову від звалилися шалених грошей. Борг перед позивачем склав 564 тис гривень. «Блакитне Сяйво», виграючи час для проведення фіктивного банкрутства, змушене було знову змінити місце реєстрації. Його справою вже зайнявся Господарський суд Києва. Поки йшли судові розгляди Алексєєва у Верховній Раді не бачили. Зате він оттоптал кабінети суддів і голів господарських судів, трясучи мандатом депутата і намагаючись чинити на них тиск. Депутатська недоторканність і надійний захист від колег з Удару дозволила йому не боятися за особисту долю. Було шкода втрачати добре поставлена справа.

Улюблений банк юриста Алексєєва

ПАТ «Укрсоцбанк» займає особливе місце в «темних» справах депутата Сергія Алексєєва. Він брав участь у процесі отримання банком прав власності при стягнення проблемної заборгованості з організацій. Це звичайна практика, але участь у процесі Алексєєва одразу вказує, що справа і тут не чисто. Так і виявилося. Працювали цілою бригадою. Один з основних партнерів державний реєстратор Павло Швачка вже отримав по заслугах. Він незаконно втрутився у ведення електронного реєстру та просто приписав «Укрсоцбанку» право власності на адміністративно-побутовий комплекс. Ще державний реєстратор освоїв виготовлення підроблених документів на користь, звичайно ж, того ж самого банку. ПП «Энергомакс», наділене правом оцінки власності, спеціально занижувала вартість об’єктів, на які претендував банк. Іноді звіти про ринкову вартість перетворювалися цілковитий абсурд. Банку, природно, було дуже вигідно в рахунок боргу стати володарем не одного, а кількох об’єктів нерухомості. Роль Алексєєва відводилася прикриття. Коли все розкрилося, він знову почав бігати по кабінетах Господарського суду Києва, столичного управління СБУ та ГПУ, захищаючи Швачку, власника «Энергомакс» і сам банк.

Слухом земля повниться, але вже в Америці

Депутат Сергій Алексєєв благополучно пережив повний проблем для нього 2015 рік. Справжні проблеми чекають нардепа попереду. Українська юстиція виявилася безсила залучити Алексєєва до відповідальності. За нього взялася спеціальна комісія Конгресу США з української корупції. У лютому 2017 року на телеканалі NEWSONE опальний керівник СБУ Валентин Наливайченко анонсував отримані дані про корупцію в лавах БПП. Матеріали він передав американській стороні. Згадка про Сергєєва Алексееве в сенсаційне заяві Наливайченка прозвучала у зв’язку з фінансуванням терористів ОРДЛО через «Юнікредит-банк», до якого корпоративний юрист також доклав руку. Через кілька днів запис виступу дивним чином зникла з сайту телекомпанії. Підметушився заступник голови фракції БПП у Верховній Раді Ігор Кононенко також згадуваний Наливайченко.

Звертає на себе увагу той факт, що канал NEWSONE контролюється нардепом Євгеном Мураевым, відомим своєю явно проросійською орієнтацією. Не в його інтересах було оголошувати факт незаконного фінансування сепаратистів, але, ймовірно, хитрий депутат Алексєєв «взув» і «партизан», а ті знайшли спосіб помсти. В Конгресі вже пройшли перші слухання по українській темі Алексєєва визначили одним з головних українських корупціонерів поряд з Ігорем Кононенко, Валерією, Олександром Грановським і Віталієм Хомутинніком. Юристу крім законів необхідно добре знати історію сучасної України. Конфлікт колись могутнього Павла Лазаренка з американською Фемідою закінчився для нього довгими роками тюрми.