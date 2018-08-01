Туристи перекрили шляхи і спровокували зіткнення поїздів, близько 20 пасажирів постраждали.



У Перу зіткнулися два туристичні поїзди. ДТП сталося в районі Мачу-Пікчу, повідомляє El Comercio.

Зіткнення сталося через перекриття залізничних колій туристами. Вони не змогли придбати квитки на поїзд і вийшли, щоб зупинити рухомий склад. Протестна акція стала причиною аварії. Один поїзд різко загальмував, і другий склад влетів в нього.

При зіткненні постраждали 23 пасажири, п’ятеро госпіталізовані з серйозними травмами.

Правоохоронці з’ясовують подробиці події і опитують очевидців.