

Джеремі Хант випадково назвав свою дружину-китаянку японкою під час свого першого візиту в Китай.



Глава МЗС великої Британії Джеремі Хант, який випадково назвав свою дружину-китаянку Люсію японкою під час свого першого візиту в Китай в якості міністра закордонних справ, вибачився перед нею у себе в Twitter.

“Правило №1 для міністра закордонних справ: коли ви говорите по-англійськи з китайцями про розмову, яка у вас був японською мовою про вашу китайської дружині, не переплутайте їх! Вибачення перед багатостраждальної місіс Х…”, – зазначив міністр.

Дружина Джеремі Ханта Люсія народилася в Сіані, столиці провінції Шеньсі в Китаї.

31 липня 2018 року Хант під час свого офіційного візиту в Китай переплутав національність своєї дружини.