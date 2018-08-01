Пенсійний фонд України (ПФУ) відзвітував про повну виплату пенсій за липень 2018 року. Зокрема, розрахунки провели і з тими, хто отримує гроші через “Укрпошту”. Пенсії у серпні українцям обіцяють виплатити вчасно.

Розраховуватися почнуть вже з 4 числа. Затримки з пенсіями в Києві і ще кількох містах виникли 21 липня. З-за цього прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив провести службове розслідування стосовно керівників Пенсійного фонду.

Нагадаємо, 24 липня підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” підтвердило, що існують технічні затримки з виплатою пенсій. Поштовики зазначили, що затримки виплат відбуваються з-за тимчасових технічних неполадок у Пенсійному фонді.