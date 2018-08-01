«ПриватБанк» протягом слухань у Високому суді Лондона за позовом проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова і шести підконтрольних їм компаній представив детальні аргументи і докази позову і судового наказу про всесвітній арешт активів. До початку слухання справи відповідачі відмовилися від майже половини аргументів, які вони планували представити. Про це йдеться в заяві «Приватбанку» за результатами засідання у Високому суді Лондона.

Засідання в суді почався 25 липня і завершився 31 липня за участю судді пана Джастиса Фанкорта. Під час засідання банк представив детальні аргументи і докази за позовом і судовим наказом про всесвітньому арешт активів, який був виданий для забезпечення позову.

Поступки екс-акціонерів включали визнання того, що банк має достатню для судового розгляду справу» проти них про шахрайство, і, що існує ризик того, що вони розтратять свої активи, якщо їм це не буде заборонено судовим наказом про арешт активів.

Керівник напрямку правового забезпечення «Приватбанку» Ярослав Матузка, заявив: «Це було дуже важливе засідання і суттєвий крок банку в отриманні належної компенсації коштів, які були незаконним чином присвоєно його колишніми власниками. Ми впевнені, що Високий суд Лондона буде неупередженим і справедливим під час розгляду поставлених перед ним питань».

Партнер компанії Хоган Ловеллс, що представляє інтереси «Приватбанку», Річард Льюіс додав: «Сила вимог банку відображена в визнання відповідачами, що банк має достатню для судового розгляду справу проти них про шахрайство. Банк повністю довіряє англійської суду в здійсненні правосуддя у справі».

Позов, як підставу для судового наказу про арешт активів, включає заяви, що пан пан Коломойський і Боголюбов незаконно привласнили з банку $1,9 млрд в 2014 році шляхом укладення ряду мнимих угод, що мали наслідком переказу грошових коштів компаніям, якими вони таємно володіли або контролювали.

Під час засідання провідний адвокат «Приватбанку» Стівен Сміт пояснив, що в період з квітня 2013 року по серпень 2014 року, пан Коломойський і Боголюбов організували шахрайську схему з надання позик 46 позичальників, здійснення виплат по 54 уявним «договорами поставки» на постачання в неймовірних обсягах товарів, таких як марганцева руда, поліетилентерефталат і концентрат яблучного соку, і схеми перекредитування, спрямовані на приховування шахрайських дій.

Позики надавалися без належного затвердження або проведення перевірок, у той час як договори поставок були укладені в якості прикриття, що дозволило здійснити виплату $1,9 млрд шести компаніям: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited і Collyer Limited (всі компанії створені у Великобританії), і Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc і ZAO Ukrtransitservice Ltd (усі компанії, створені на Британських Віргінських островах). Жодна з компаній не має веб-сторінок, офісів, працівників, складських приміщень, робочої сили або будь-якого іншого публічного присутності.

«Така схема була втіленням ідей Коломойського і Боголюбова, які в той час були власниками понад 90% акцій банку та членами його наглядової ради», – йдеться в релізі «Приватбанку».

Раніше повідомляв, що інтереси партнерів екс-глави «Привабанк» Коломойського і Боголюбова будуть захищати юристи компанії, яка раніше допомагала який втік з України Віктору Януковичу у справі Юлії Тимошенко.

Зазначимо, народний депутат від «Самодопомоги» Руслан Сидорович звинувачує Генеральну прокуратуру, Міністерство фінансів і керівництво націоналізованого «Приватбанку» у сприянні розкраданню коштів з держбюджету в особливо великих розмірах.

Крім того, клієнти «Приватбанку» подали позов за витік персональних даних. А до цього «Приватбанку» почав блокувати рахунки українцям, посилаючись на списки сайту «Миротворець».