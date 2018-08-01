Буквально вчора ряд ЗМІ опублікували інформацію про зв’язки директора НАБУ Артема Ситника з адвокатом Денисом Сидоренко, звинувативши керівника антикорупційного відомства у фінансовій зацікавленості при розслідуванням НАБУ кримінальних проваджень, пише Голос.юа.

Як зазначають ЗМІ, «Денис Сидоренко виконує у Ситника роль особистого повіреного з фінансових питань. Через Сидоренко у зацікавлених сторін завжди є можливість «донести» потрібну позицію до вух і кишені Артема Ситника. Як зазначають джерела в НАБУ, Ситник, отримавши від Сидоренко підтвердження «траншу», може і вночі підняти всі бюро, щоб довести «клієнту» виконання зобов’язань».

Звинувачення прозвучали досить серйозні. Журналісти поставили Артему Ситнику, що він вдається до корупційних методів впливу на слідство. За інформацією ЗМІ, керівник НАБУ підтримує тісні зв’язки з адвокатом, який нібито виступає посередником між фігурантами кримінальних справ і самим директором НАБУ. При цьому, як вказують видання, через Сидоренко Артем Ситник також вирішує свої фінансові питання.

Спочатку ця інформація здалася нам непереконливою, оскільки в ній фігурували різні прізвища, але не були представлені вичерпні докази зв’язку між Артемом Ситником і адвокатом Денисом Сидоренко. Ми вирішили провести власне розслідування і зрозуміти, чи є правдою викладена у матеріалах наших колег інформація. При цьому, ми вважаємо, що ми не готові вважати достовірною інформацію «джерел» і третіх осіб, а будемо спиратися тільки на задокументовані факти, які вдасться дістати в ході нашого власного розслідування.

Але вже буквально перший день нашого журналістського розслідування дав нам можливість отримати доступ до незаперечних фактів і документів, які свідчать про існуючу зв’язку між Артемом Ситником і адвокатом Денисом Сидоренко.

Отже, до переходу на роботу в НАБУ в 2015 році Артем Ситник з 2012 року працював керівником Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Юридичні гарантії». Цю інформацію можна знайти в офіційному реєстрі юридичних осіб, а також на офіційному сайті НАБУ.

У реєстрі юридичних осіб також чітко зазначено, що змінив Ситника на посаді керівника компанії Юрій Гайсинський (екс-прокурор Києва), з яким Ситнику приписують давні зв’язки.

Тепер про самого адвоката Дениса Сидоренка.

Якщо заглянути до реєстру адвокатів (http://erau.unba.org.ua), то можна побачити, що в ньому значиться адвокат по імені Сидоренко Денис Іванович і працює він саме в складі Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Юридичні гарантії». Того самого об’єднання, яким Артем Ситник керував до 2015-го року. Сидоренко отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в 2010-му році, а Артем Ситник – 2011-м. Дана обставина чітко підтверджує, що Артем Ситник та Денис Сидоренко протягом довгого часу були колегами і працювали у складі одного адвокатського об’єднання.

Як можна побачити з офіційного реєстру, керівником фірми з моменту відходу Ситника в НАБУ і по сьогоднішній день залишається все той же екс-прокурор Києва Юрій Гайсинський.

У Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Юридичні гарантії» є офіційний сайт, на якому його відвідувачів вітає усміхнений екс-прокурор столиці.

Зібрані в ході початкового етапу журналістського розслідування докази дають чітке уявлення про зв’язок Артема Ситника, екс-прокурора Києва Юрія Гайсинського та адвоката Дениса Сидоренка.

Ми не претендуємо на правду і зовсім не говоримо, що ми приєднуємося до озвучених на адресу Артема Ситника звинуваченнями. Ми всього лише стверджуємо, що озвучена в матеріалах наших колег інформація про зв’язки директора НАБУ знайшла документальне підтвердження. А висновки кожен робить самостійно.