

В Індонезії молодих закоханих облили водою з каналізації за позашлюбний секс.



Момент вчинення покарання був знятий на відео. У ньому показано, як молодих людей обливають каналізаційними водами.

В Індонезії молодих закоханих облили водою з каналізації за позашлюбний секс. Про це пише The Daily Mail.

Молоді люди проживають в місті Лангса в провінції Ачех. У відео показано, як спочатку піддають покаранню чоловіка, після цього поруч з ним садять жінку, і їх обливають разом.

Повідомляється, що звинуватили в аморальних відносинах главу міської Ради з планування регіонального розвитку, а також його підлеглу.

Відомо, що чоловік часто навідувався до жінки додому, при цьому аргументувати свою поведінку він виразно не зміг. Пара нібито висунула розгніваним сусідам свідоцтво про укладення релігійного шлюбу. Однак справжність його виявилася під сумнівом.

В даний час документ знаходиться у розпорядженні місцевої поліції. Якщо буде доведено, що він фальшивий, молодих людей чекає інше покарання – публічне побиття палицями.