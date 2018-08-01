

У Ассанжа погіршилося здоров’я, і найближчим часом він має намір відмовитися від самоізоляції.



Джуліан Ассанж, який останні шість років провів в посольстві Еквадору в Лондоні, незабаром може покинути свій притулок.

За інформацією агентства Bloomberg, у Ассанжа погіршилося здоров’я, і найближчим часом він має намір відмовитися від самоізоляції, пише “Новий час”. Журналісти відзначають, що після того, як Ассанж покине територію посольства, ризик для його свободи буде дуже значним. У поліції Лондона Bloomberg підтвердили, що ордер на арешт Ассанжа залишається в силі.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент Еквадору Ленін Моренно близький до завершення переговорів з приводу видачі засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа владі Великобританії.

Після цього в Еквадорі заявили, що Морено не приймав рішення про видачу Ассанжа. На початку 2018 року Джуліан Ассанж отримав посвідчення особи Еквадору. Джуліан Ассанж – австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks, на сайті якої розміщені секретні документи і викривають різних світових лідерів матеріали.

У 2010 році шведські правоохоронні органи звинуватили Його в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні і звернулися до Великобританії з вимогою про екстрадицію. У 2012 році британський суд постановив заарештувати і видати Ассанжа Стокгольму. Тоді творець WikiLeaks сховався в посольстві Еквадору в Лондоні, отримав притулок і не покидав його територію протягом останніх шести років.

Сам Ассанж вважає, що Швеція має намір видати його США, де йому загрожує довічне ув’язнення за публікацію WikiLeaks секретних документів.