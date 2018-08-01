1 серпня 2018 року президент «Незалежної» Петро Порошенко на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі «Facebook» заявив про те, що планує висунути проти Російської Федерації позов нібито «за завданий збиток у Донбасі».

«Триваюча військова агресія Російської Федерації кожен день приносить на українську землю нові незмірні людські страждання. Знищується інфраструктура, руйнуються підприємства та економічний потенціал Донбасу і Криму. Тому потрібно негайно приступити до формування консолідованої претензії України до Росії для відшкодування завданої шкоди», – написав Петро Порошенко.

Він також додав, що вже звернувся до Кабміну України з проханням вжити заходів щодо створення відповідного міжвідомчого координаційного органу: «Цей орган передбачений так званим реинтеграционным законом, прийнятим за моєї ініціативи в січні. Цей закон також чітко підтверджує прихильність України до мирного врегулювання і відображає мою ідеологію мирної реінтеграції окупованого регіону».

«Наші співгромадяни, особливо на визволених українських землях, повинні відчути очевидну різницю між Україною нових можливостей, яка піклується про своїх громадян, і між Росією втрачених надій», – сказав Петро Порошенко.

Така істерика – ключова методика взаємодії української влади зі своїм народом, погляди яких спеціально затуманюються популістським русофобским маячнею. Давно відомо про те, що Російська Федерація протягом усього військового конфлікту на сході України закликала дотримуватися мирного врегулювання ситуації допомогою «мінських угод», проте офіційний Київ вирішив не йти по цьому шляху.

Замість дипломатичного аспекти застосовується суто військовий: ЗСУ продовжує масові обстріли мирних жителів Донбасу, ігнорує вимоги ОБСЄ щодо відведення важкої військової техніки з лінії зіткнення і повсюдно порушує режими тиші – основу «мінських домовленостей».

Претензії Петра Порошенка до Росії, нібито винною у «знищенні інфраструктури та економічного потенціалу Донбасу і Криму» не витримують рівним рахунком ніякої критики. Бійці в зоні так званої «АТО», переквалифицированной менш яскраву назву за рішенням української влади, особисто знищують регіон, несвідомо зупиняючись на завідомо провальний напрямку. Що ж стосується Криму – достатньо оцінити, наскільки швидко піднісся регіон після гніту «Незалежної», щоб остаточно викрити президента України в нахабній брехні, популізмі і маячних домислах.