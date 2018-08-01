Новопризначений виконуючий обов’язки заступника голови Державної фіскальної служби (ГФС), відповідальний за митне напрямок Віктор Кривіцький повертає на робочі місця люстрированных митників часів побіжного президента Віктора Януковича. Про це повідомляють «Волинські новини» з посиланням на відповідні документи.

Згідно з документами, Кривицький вже через 20 днів після початку роботи на новому посту в червні почав лобіювати повернення до ГФС посадових осіб, звільнених після прийняття закону «Про очищення влади». Так, керівництво Київської митниці він просить відновити права колишнього заступника голови столичної митниці Сергія Бутенка за рішенням суду.

«Сергій Бутенко, про який йде мова, обіймав свою посаду до початку процесу люстрації. В офіційному реєстрі громадян, по відношенню до яких був застосований закон «Про очищення влади», він займає 84 позицію. Бутенко був заступником начальника Київської обласної митниці Сергія Гіли і вважається його найближчим соратником. Гіла, у свою чергу, був ставлеником Степана Дериволкова – першого заступника Олександра Клименка у Міндоходів і одного з тіньових кураторів митної сфери за Януковича», – зазначають журналісти.

За їх даними Гіла і Дериволков в березні 2014 року виїхали в Росію, де влаштувалися на роботу у Федеральну митну службу.

«Таким чином, новопризначений начальник української митниці Віктор Кривіцький лобіює повернення на посаду люстрированного Бутенко, пов’язаного з найбільш одіозними постатями української політики. Причому, виходячи з формулювань листи, заради призначення Бутенко Кривицький вимагає звільнити тих співробітників, які на сьогоднішній день законно працюють заступниками голови Київської митниці», – констатує ЗМІ.

Раніше SKELET-info повідомляв, що під керівництвом Кривицького працівники Волинської митниці систематично вимагали хабарі від імпортерів за безперешкодне проходження товару.

А народний депутат від «Блоку Петра Порошенко», глава одного з підкомітетів Ради з податкової і митної політики Андрій Антонищак погрожував комісії, яка перевіряє законність митного оформлениятранспортных засобів в зоні діяльності Львівської митниці.