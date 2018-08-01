Де межі співпраці з владою? В який момент має сказати: «Ми по різні сторони барикади»?

Питання для мене актуальне. Я на барикадах був.

Дискусії точаться вже давно і з «переходом на особистості». Пенсійна реформа та очікуване «закручування гайок» робить конфлікт жорсткіше.

Моя позиція однозначна: ніякої підтримки Кремля і його урядової прислузі.

Однак серед тих, хто сьогодні працює на владу чимало поважних і навіть дорогих мені людей.

Хтось з них лікує людей і справедливо стверджує – без допомоги, без згоди Кремля, грошей не дадуть і люди загинуть.

Хтось займається культурними проектами і так само справедливо розповідає, як кремлівські посіпаки в обмін на виділення грошей на культуру вимагають «жестів лояльності».

То ж кажуть вчителі, науковці, економісти, підприємці…

Тільки от треба пам’ятати:

переконавши себе і розповідаючи публічно про, наприклад, «необхідності пенсійної реформи» ці шановні люди брешуть собі і оточуючим, оскільки розуміють, що реформа потрібна, але тоді, коли великі пенсії і немає сировинної ренти, а не тоді, коли ця сама рента вкрадена або просто просрана (вибачте за мій французький) самим президентом і його друзями!

Виступаючи наприклад «довіреною особою» цього президента вони брешуть, що вірять у компетентність людини, як керівника країни, хоча підсумки його роботи очевидно кажуть – він компетентний лише в утриманні влади…

Приймаючи сьогодні «урядову нагороду – брешуть, що це нагорода країни за роботу, ні, вони розуміють – це дешева подачка за лояльність, ставить в один ряд з Кадировим, Кирієнко і Кисельовим, а не з Юрієм Рижовим і Віталієм Гінзбургом, якими з 2000 року нагород не давали.

Чи можу я їх засуджувати? Ні, тільки шкодувати – життя одне…

Ми навіть можемо співпрацювати там, де це потрібно для блага країни.

Покаранням за сервільність стане власна совість. Повірте мені – це боляче.

Але жорсткий вододіл не тут.

І знайти його не важко: порушення основних прав і свобод людини. Тортури в інтересах влади, вбивства, незаконне позбавлення волі, пропаганда обмеження прав, злодійство, корупція, рекет, фальсифікація виборів…

Ті, хто роблять це або, перебуваючи на відповідних позиціях, покривають роблять. Тут точка, коли союз стає неможливим – тільки переговори про правила війни або в умовах їх здачі.

Ми – громадяни однієї країни, ми претендуємо на одну землю. Відмова від можливості союзу, компромісу з істотною частиною суспільства – це війна. Громадянська війна.

Можливо її вже не вдасться уникнути, але спробувати, не розширюючи число ворогів за межі необхідного – потрібно.

Михайло Ходорковський.