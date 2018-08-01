Є підстави вважати, що в запропонованому вигляді пенсійна реформа суперечить модернізації і перешкоджає технологічного ривка.

Професор Гарварда і радник чотирьох президентів США з питань управління Уоррен Бенніс лекцію в Міжнародному валютному фонді почав з питання: «Скільки працівників буде на заводі через 20 років?» І сам же відповів: «Двоє — чоловік і собака. Людина буде годувати собаку, а собака — стежити, щоб людина не натискав на кнопки».

Утопія? Автомати вже заміщають багато професії. Створений робот-бармен, проходить випробування безпілотне таксі. В банках рішення про кредит беруть роботи, володіють алгоритмом безпристрасного інтерв’ю. Глобальними технологічними трендами зі значним комерційним успіхом стали Digital Health (цифрова медицина) і Smart Living (технології «розумного будинку»). Що говорити, в спортивному клубі, який я відвідую, проведено скорочення персоналу, оскільки кожен відвідувач став володарем особистого чіпа, що дозволяє за допомогою електронної реєстрації всіх операцій оптимізувати сервіс.

Під час виборної кампанії майбутній президент переконливо говорив про необхідність для Росії глобального технологічного ривка і про побудову цифрової економіки. Ці думки знайшли підтвердження в травневих указах, які є керівництвом до дії для виконавчої влади. Однак новий президентський цикл почався зовсім не з життєво необхідних реформ по модернізації, а підвищення пенсійного віку, що, по суті, є оперативної бухгалтерської маніпуляцією по маневруванню мізерними ресурсами.

Згадаймо притчу професора Бенниса про собаку і людини на заводі майбутнього. Чи знайдуть роботу молоді люди, тим більше літні працівники, яким відклали пенсію? Є підстави вважати, що в запропонованому вигляді пенсійна реформа суперечить модернізації і перешкодить технологічного ривка. Підкреслю, я вважаю, що підвищення пенсійного віку — економічна неминучість, про що говорить досвід усіх розвинених країн. Оптимальний час для пенсійної реформи було 15 років тому, про це говорили економісти, демографи, але уряд в захваті огрядними роками не звернуло уваги на проблему.

Втім, з технологічним ривком ми теж спізнилися. І з генетикою, кібернетикою, з електронікою, біотехнологіями теж. Останній раз ми були на технологічному коні, коли першими вийшли у космос, відправляли автоматичні станції до планет і побудували першу орбітальну станцію. Але сьогодні в космонавтиці лідерство легковажно втратили. Виникає питання про сакраментальною традиції останніх десятиліть — чому ми вічно втрачаємо час і опиняємося в ролі наздоганяючих?

Пенсійна реформа і технологічний ривок — це Сцилла і Харибда, пройти між якими надзвичайно складно. Правильно обрана послідовність перетворень? Може бути, спочатку запустити модернізацію і подивитися на ринок праці? Не те що роз’яснень, але просто міркування на цей рахунок з владних структур не чути. Між тим, не виявиться так, що пенсіонери, які залишилися на ринку робочої сили, стануть трощити роботів, які витіснять їх з звичних місць?

У XIX столітті в Англії в епоху промислової революції виникло рух луддитів, які ламали ткацькі верстати. Чи Не стануть російські пенсіонери в XXI столітті новими луддитами? До речі, індустріальний саботаж в Англії карався стратою, проти луддитів кинули армію, в якийсь момент проти Наполеона воювало менше військ. Багатьох луддитів вислали в Австралію. Історичний парадокс: сьогодні пенсія в Австралії знаходиться в межах 45000 — 135000 російських рублів при виході на відпочинок в 65 років зі швидким збільшенням до 67 років. Правда, середня тривалість життя чоловіків в Австралії дорівнює 81 році, а в Росії — всього 65 років.

За законом Паркінсона, будь-який працівник починає втрачати хватку за п’ять років до виходу на пенсію, чого б цей вік не рівнявся. Перевірка постулату сучасній науці не по зубах. Але за розрахунками Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування, який вийшов з надр Академії наук, технологічний ривок до рівня продуктивності праці розвинених країн призведе до вивільнення на ринку праці до 2035 року 9-11 мільйонів чоловік. І це без урахування цифровізації, масштаби якої прогнозувати важко. Через погану демографію можна списати від двох до чотирьох мільйонів. Решті доведеться в нових умовах шукати роботу. При цьому щорічно з-за підвищення пенсійного віку на ринку праці буде прибувати по одному мільйону відбулися пенсіонерів, Після нескладних арифметичних дій експерти приходять до оцінки — від 3,5 до 7,5 мільйонів потенційних безробітних. Це не тільки соціальна катастрофа, це додаткова і значне навантаження на бюджет, яке не враховується адептами пенсійної реформи.

Є, втім, вихід. Відмовитися від технологічного ривка. Можна припустити, що автори пенсійної реформи в прихованій формі висловлюють недовіру торжества цифрової економіки. Не виключено, що вони володіють ситуацією, а ми відкрили рот і розвісили вуха.

Зацікавлена влада в технологічному підйомі? Безумовно, інакше країна втрачає конкурентоспроможність і впадає в залежність від супостатів. Але для того, щоб здійснити задуманий ривок, влада повинна еволюціонувати, скинути луску і придбати, як у живій природі, інші видові ознаки. Поки що таких намірів не видно, влада підтримує монопольну економіку і продовжує відіграватися на беззахисних шарах громадян.

Інновації — це продукт малого бізнесу і конкуренції, що входить в протиріччя з тотальним регулюванням державної машини. Чим більше держави — тим менше інновацій. Розумне держава для власної вигоди має відчувати берега і не працювати на саморуйнування. Інновації — синонім розвитку і необхідних для цього економічних свобод. Безумовно, держава проводить заходи та організовує показові форуми російських старт-апів. За сім років у підтриманих бюджетом технологічних акціях взяло участь 40 тисяч чоловік, були виділені десятки проектів, але жоден з них не показав комерційного прибутку. Все це крапля в морі.

Можна порадувати пенсіонерів: технологічна відсталість Росії служить для них валеріаною. Охоронці і консерватори, які перешкоджають модернізації, об’єктивно стоять на сторожі їх інтересів. Щоправда, на короткий термін. Після нас — хоч потоп.