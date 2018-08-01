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Грошей на казначейському рахунку України майже не залишилося

01.08.2018

Денег на казначейском счете Украины почти не осталось

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку України за липень скоротився на 78,7% з 9,388 млрд гривень до 1,995 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Державної казначейської служби.

За 2017 рік залишок коштів на єдиному казначейському рахунку скоротився з 14,258 млрд грн до 5,1 млрд грн. При цьому максимальна сума на цьому рахунку в 2018 році становила станом на 1 лютого 20,105 млрд грн.

На єдиний казначейський рахунок зараховуються податки, збори, інші обов’язкові платежі державного бюджету. З нього ж Держказначейство проводить оплату суб’єктів господарювання, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів.

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