18-річний Аполлон Шнурів проводить виставку Untitled.Jpg. Її основа — портрети, а також твори на тему соціального протесту і виплеску емоцій.

Аполлон Шнурів, 18-річний син лідера угрупування «Ленінград» Сергія Шнурова, вперше показав петербурзькій публіці свої художні роботи. Виставка молодого живописця проходить у галереї «Свиняче рило» (набережна Фонтанки, 5/2).

До цього Аполлон Шнурів брав участь у фестивалі музики і мистецтв в Барселоні. Зараз він навчається в Іспанії. Власне, в цій країні і створювалася велика частина робіт. Свої твори художник називає «електронної живописом». Його знаменитий батько теж є родоначальником нового образотворчого жанру — «бренд-реалізму». І схоже, що талантом розігрувати публіку, іронізувати над суспільними і власними слабкостями, дебютант Аполлон йому не поступається.

Всі роботи створені за допомогою графічного планшета і комп’ютерних програм. Автор говорить, що використовує плагіни (програмні модулі) справжніх масляних мазків, а отримані зображення роздруковує на полотні в єдиному екземплярі. З одного боку, Аполлон Шнурів претендує на схожість з олійним живописом і ексклюзивність кожної роботи — саме з цих сторін публіка звикла уявляти класичне мистецтво. З іншого боку, юний художник створює штампи допомогою методики, розробленої ще Енді Уорхолом. У підсумку виходить електронно-цифрова серія, яка, за його твердженням, «асоціюється з тими, що комерціалізуються і деперсонализированными малюнками».

Фізична мистецтво, як вважає Аполлон Шнурів, здає свої позиції, так як його інструменти все легше синтезувати в цифрове втілення. Адаптація публіки до цих змін — питання часу.

Митець назвав свою виставку Untitled.Jpg. Її основа — портрети, а також твори на тему соціального протесту і виплеску емоцій. За задумом автора, вони не повинні бути схожим на дизайнерські комерційні проекти. У залі «Свинячого рила» можна побачити автопортрет у ексцентричний спосіб, який зараз приміряв на себе художник. Як і більшість молодих людей, Аполлон проводить експерименти із зовнішністю і свідомістю. В експозиції також увійшов і портрет Віктора Пелевіна з жовтого і синього кольорів пластів в мінімалістичному і «містичне» стилі.

Тих, хто цікавиться емоційним відтінком і соціально-політичним підтекстом, приверне робота «Червоний кут». Вона, ймовірно, присвячена цікавим відносинам церкви і держави в Російській імперії і звичкою народу зводити те і інше в ранг непорушного авторитету. Назва відсилає до домашнього вівтаря в оселі давніх слов’ян, пов’язаній з ритуалами поганських предків, і потім позаимствованному для політосвіти і створення радянського «Червоного кутка».

Можливо, тут публіці підноситься якась гримуча суміш з різнорідних архаїчних атрибутів, які суспільство дійсно любить змішувати між собою: водохресні купання, освячення магазинних пасок і крашанок, забарвлених штампованими наклейками, любов високих чинів до відвідування всіх важливих церковних заходів.

Але все це глядач швидше домысливает самостійно, ніж зчитує з картини. Твір складно назвати дійсно сміливим, красномовні та політично нахабним. Воно служить лише манком для тих, хто не просто цікавиться”, чим же здивує досвідчену пітерську публіку спадкоємець такого екстравагантного і нонконформістського творчості, але і розраховує побачити предтечу молодіжного бунту, неминучого перебудови життєвого порядку, який зараз зав’язаний на страхи і забобони.

І є підстави припускати, що Аполлон Шнурів, як і його батько, зі своїм бунтарським роком і новаторськими художніми ідеями досить елегантно глузує богемних любителів шукати всюди глибинні смисли. Особливо в непростий і переломний час – адже це благодатний грунт для сміливих експериментів. Але справжні творчі знахідки завжди йдуть рука об руку з бездарною спекуляцією, а також — з витонченим шоу ілюзіоніста-сатирика. Як той же Енді Уорхол і частково Сальвадор Далі (але останній в першу чергу був все-таки художником).

Причому є такі артисти, які навіть не потребують ніяких візуальних ефектах. Їм вистачає обивательської довірливості і зарозумілості «цінителів». На подібних слабкостях у дореволюційній Росії грав «професор чорної і білої магії Граф Каліостро», який насправді був відставним штабс-капітаном Григор’євим. Про реальність існування цього персонажа немає повністю достовірних фактів. Історики відзначають, що бродячих фокусників в російській провінції було видимо-невидимо. Але описані ними трюки цього артиста дуже схожі на методику багатьох діячів «сучасного мистецтва», і Шнурових в тому числі.

Просування їх «провокаційних» (а на ділі часто просто смішних) проектів багато в чому залежить від того, скільки послідовників приверне адепт «модно-стильно-сучасного» кола. Для останнього найстрашніше — це хоч на секунду здатися сірим і тривіальним, як загадкова загальна маса. Не прямі чи це нащадки тих купців і міщан, які приходили подивитися на «кінь, у якій хвіст там, де у всіх коней голова» або на те, як «граф Каліостро на очах шановної публіки з’їсть живої людини»? Як відзначають писали про це фахівці, ніхто не хотів залишатися в дурнях поодинці.

Так що головними «експонатами» на виставці Аполлона Шнурова теж є саме ці забавні цінителі. Автори ідеї знову потрапили в ціль, і вже за це їх варто похвалити.